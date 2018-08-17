Вторая ракетка Украины сразила россиянку и вышла 1/4 Цинциннати

Леся Цуренко (фото - facebook.com/tsurenkofficial)

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Леся Цуренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Цинциннати

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В четверг, 16 августа, вторая ракетка Украины Леся Цуренко одержала победу над россиянкой Екатериной Макаровой и прошла в четвертьфинал турнир в Цинциннати (США). Об этом сообщает Большой теннис Украины.

Согласно сообщению, Цуренко в первом сете на турнире серии Premier 5 Western & Southern Open уступала 1:5 и 5:6, но смогла выиграть его. Второй сет стал для Цуренко менее сложный. Общий счет – 7:6, 6:2.

Уже в четвертьфинале Цуренко сразится с победительницей пары Эшли Барти (Австралия) – Симона Халеп (Румыния), которые входят в топ-20 рейтинга WTA. В этом Цуренко 44-я.

15 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина преодолела второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 (Western & Southern Open) в Цинциннати (США) с призовым фондом $ 2,875 млн, обыграв спортсменку из России.