Япония-Колумбия 2:1: очередной сюрприз ЧМ-2018

Фото: пресс-служба сборной Японии

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Неожиданно для всех сборная Японии по футболу переиграла Колумбию в сегодняшнем матче чемпионата мира

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Сегодня, 19 июня, на поле чемпионата мира по футболу встретились сборные Японии и Колумбии. Япония открыла счет на четвертой минуте.

Игроки японской сборной получили такой шанс благодаря фолу Карлоса Санчеса, который сыграл рукой и получил красную карточку. Это первая красная карточка на ЧМ-2018.

Синдзи Кагава пробил по центру и вывел свою команду вперед, 1:0.

Колумбия в самом начале матча оказалась в меньшинстве, но статистика владения мячом – в ее пользу.

На 12 минуте Фалькао пробить и исправить ситуацию, но оказался на своем месте голкипер сборной Японии.

Колумбия сравняла счет на 39 минуте. Кинтеро хитро понизу пустил мяч. Причем японский вратарь взял мяч, но уже после того, как тот пересек линию. Гол засчитан.

После этого до конца первого тайма особых моментов в игре не наблюдалось.

54 минута – очень неплохо японец Осако в ближний угол. Вратарь Колумбии Оспина спас свою сборную.

Через пять минут автор гола Кинтеро ушел, а вместо него вышел Хамес – одна из звезд сборной. Но несмотря на это, на поле начала понемногу доминировать Япония.

61 минута – опасный удар Сакаи в дальний угол. Затем Япония зарабатывает угловой, но бьет его неточно.

71 минута – ворота Оспины атакует Хонда, который две минуты назад вышел на замену. Но вратарь легко забирает мяч.

И на 73 минуте случилось то, чего никто не ждал. Осако забивает мяч головой после подачи с углового, буквально перепрыгнув двух защитников Колумбии. Колумбийцы же сыграли крайне грубо. В итоге арбитр засчитал гол.

С этого момента особенно стала заметна усталость колумбийцев. Хамес собирался атаковать на 87 минуте, но его заблокировали японские защитники. На 86 минуте он получил желтую карточку.

Арбитр добавил пять минут к основному времени, но колумбийцы ничего уже сделать не могли. 2:1, Япония впереди.

Итоги вчерашних матчей:

Южная Корея-Швеция - 0:1;

Бельгия-Панама - 3:0;

Англия-Тунис - 2:1.

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