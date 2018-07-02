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02.07.2018, 23:10

Япония проиграла Бельгии со счетом 2:3 на ЧМ-2018

Япония проиграла Бельгии со счетом 2:3 на ЧМ-2018 - Фото
Эйдзи Кавасима (фото - Getty Images)

Сборная Японии по футболу забила два гола в бельгийские ворота

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Сегодня, 2 июля, сборная Японии проиграла сборной Бельгии со счетом 2:3 на чемпионате мира по футболу. В некоторые моменты игры японцы превосходили бельгийцев и вообще дрались как львы. Но, к сожалению, не смогли удержать свои ворота.

На четвертой минуте Томас Менье передал на Дриса Мертенса, тот упустил мяч. В этот момент игрок японской сборной нарушил правила против полузащитника Эдена Азара - Бельгия добыла штрафной. Ничем интересным он не закончился.

На десятой минуте полузащитник Такаси Инуи навесил слева. Венсан Компани головой вынес мяч.

На 16 минуте Азар получил мяч в японской штрафной и перебросил на полузащитника Акселя Витселя, но мяч улетел на угловой.

Не удавались удары бельгийцам. На 25 минуте не получился удар у Ромелу Лукаку, на 26-й и 28-й - у Кевина Де Брейне.

Через пару минут Япония ответила - защитник Юто Нагатомо навесил на Инуи, а тот ударил по воротам, но Тибо Куртуа вытащил мяч.

На 35 минуте снова атаковала Бельгия, Карраско отдал на Мертенса, а тот испортил момент.

В конце первого тайма острый момент создали японцы: Нагатомо прострелил на Юю Осако, а тот бил по воротам, но у Куртуа все же получилось забрать мяч.

На этом команды ушли на перерыв. А на второй минуте второго тайма Япония забила гол, а через пять минут - второй. Сначала нападающий Генки Харагуси отправил мяч в дальний угол, потом туда же ударил Инуи.

Бельгийцы растерялись. 57 минута - Азар обошел соперников и отпасовал Карраско, тот пробил выше.

59 минута - опять опасный момент у Японии, Харагуси передал Гаку Сибасаки, тот пробил головой.

На 62 минуте Лукаку пытался исправить положение, пробил мимо ворот.

Через две минуты японцы чуть не забили третий гол, к сожалению, не хватило точности.

70 минута - дуэль Лукаку и Маи Есиды возле ворот, которую Лукаку проиграл.

Тем не менее, Бельгия отыгралась. На 69 минуте головой забил защитник Ян Вертонген, а через пять минут Маруан Феллайни.

Японию это не охладило. На 76 минуте Инуи атаковал, от третьего гола бельгийскую сборную спас подкат двух защитников.

80 минута - Де Брейне подал на Компани, тот неточно послал мяч.

84 минута - классный удар полузащитника Синдзи Кагавы, но мяч попал в стойку.

87 минута ознаменовалась великолепным двойным сейвом Эйдзи Кавасимы, а потом еще одним, в третий раз он вытащил мяч от Вертонгена. Настоящий герой этого матча.

90+2 минута - нарушение правил против Осако, полузащитник Кэйсукэ Хонда бил штрафной, увы, мимо.

На последней минуте Бельгия забила третий. Она и проходит дальше.

Ранее сегодня сборная Бразилии обыграла мексиканцев со счетом 2:0.

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Теги: чм-2018, япония, бельгия, футбол, спорт
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