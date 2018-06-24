Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.06.2018, 20:20

Япония-Сенегал 2:2: пятая ничья на ЧМ-2018

Япония-Сенегал 2:2: пятая ничья на ЧМ-2018 - Фото
Исмаила Сарр, Такаси Инуи (фото - Getty Images)

Сенегал и Япония показали равную игру на поле, и счет был соответствующим

Реклама
Реклама

Поединок между сборными Японии и Сенегала на чемпионате мира по футболу закончился ниьей.

Первый гол в матче забил Сенегал на 10 минуте, это был Садио Мане.

На 15 минуте снова атаковали сенегальцы, но безрезультатно, через минуту вперед пошла сборная Японии. Полузащитник Макото Хасебе пытался ударить по воротам, но его заблокировала оборона соперников.

22 минута - вингер Исмаила Сарр пробивает в падении, Эйдзи Кавасима вытаскивает мяч.

В целом в первые полчаса особо опасных моментов не было ни у одной команды. Японцы действовали более методично, но на поле не доминировали.

26 минута - еще одна заблокированная атака сборной Японии, на этот раз бил Юто Нагатомо, его тоже заблокировали.

На 32 минуте Нагатомо отыгрался за этот блок: он передач мяч полузащитнику Такаси Инуи, который и забил Сенегалу.

Этот мяч придал японской сборной смелости, они начали атаковать активнее. Сенегал в долгу не оставался. До конца первого тайма было два удара по воротам. Сначала нападающий Мбай  Ньянг отправил мяч по центру на 39 минуте; вратарь Японии показал хороший сейв. Потом по сенегальским воротам бил Генки Харагучи - слишком высоко.

Второй тайм начала Япония ударом Юи Осако в семи метрах от ворот на 50 минуте. Вратарь этот мяч вытащил.

55 минута - ответ Сенегала, Ньянг. Снова хорошая работа японского вратаря.

На 59 минуте Ньянг получил желтую карточку за нарушение против Гэя Седзи.

61 минута - Япония попыталась использовать эту ситуацию, Осако выбежал с фланга, но не сумел пробить.

И через три минуты - снова Осако, снова неудачно, но опасно. А еще через минуту бил Инуи и попал в перекладину. В первом тайме японцы так не атаковали.

68 минута - пришло время Инуи получать желтую карточку.

На 70 минуте защитник Мусса Ваге вывел Сенегал вперед.

Через минуту тренер японской сборной поменял Синдзи Кагаву на Кейсуке Хонду. Замена оказалась судьбоносной: на 78 минуте Хонда, получив мяч от Инуи, сравнял счет. 2:2.

Сборная Сенегала, судя по всему, не ожидала такого развития событий. В следующие пять минут тренер провел две замены, но это не помогло. Последняя атака сенегальцев в добавочное время была безрезультатной. Счет 2:2 - пятая ничья на чемпионате. До этого были ничейные матчи Португалия-Испания, Дания-Австралия, Аргентина-Исландия и Брадизия-Швейцария.

Ранее сегодня Англия разбила Сенегал (6:1).

Читайте также - ЧМ-2018: расписание чемпионата мира по футболу

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: чм-2018
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Англия-Панама 6:1: матч-рекордсмен на ЧМ-2018
Спорт Англия-Панама 6:1: матч-рекордсмен на ЧМ-2018
ЧМ-2018: расписание чемпионата мира по футболу - 24 июня
Спорт ЧМ-2018: расписание чемпионата мира по футболу - 24 июня
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 