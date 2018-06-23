Южная Корея-Мексика 1:2: внезапный гол Сона на ЧМ-2018

Сон Хын Мин (фото - Getty Images)

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Проигрывая Мексике, сборная Южной Кореи нашла в для гола в добавочное время

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Сегодня, 23 июня, сборной Южной Кореи по футболу удалось в добавочное время игры с Мексикой размочить счет и усилить интригу в группе.

На первых минутах матча мяч скорее был у корейцев. На 13 минуте защитники Ли Ен едва не открыл счет, но Ирвинг Лосано забрал у него мяч.

16-17 минуты - Мексика била дважды, но неточно.

Затем настала очередь Южной Кореи атаковать. 22 минута - бил нападющий Сон Хын Мин, но его заблокировали двое мексиканцев, 23 минута - Ки Сон Ен бил головой. Тут хорошо справился вратарь Мексики Очоа.

На 24 минуте арбитр зафиксировал игру рукой у Чана Хен Су и назначил пенальти. Бил его Карлос Вела. Он и открыл счет.

Сразу после этого мексиканцы были угловой. Вратарь Южной Кореи взял мяч.

30 минута - Сон Хын Мин бил метров с 35, но мимо. До конца первого тайма Сон атаковал еще два раза - Мексика удержала оборону.

Начало второго тайма было активным. 52 минута - Чичарито решает пробить издали, мимо. Еще через полминуты полузащитник Мун Сон Мин ударил в ближний угол.

На 55 минуте Лосано получил по ногам, и судья назначил штрафной. Это был легкий сейв для корейского вратаря.

58 минута - Ки Сон Ен бьет по воротам; Очоа на месте.

58 минута - Гуардадо атаковал, и вратарь прекрасно с этим справился.

62 минута - удар Велы с левой ноги в дальний угол пришелся выше ворот.

66 минута - Чичарито забивает гол. 2:0, казалось бы, таким счет и останется. Однако ни одна из команд не успокоилась.

Через минуту вместо Гуардадо на поле вышел ветеран мексиканской сборной Рафаэль Маркес.

На 70 минуте Хван Хи Чхан пытался спасти команду, но Очоа словил его мяч.

На 82 минуте решено было заменить Мин У Кима. Уходя с поля, он отдал честь - Кима на чемпионат отпустили из армии.

Тем временем тренер сборной Мексики поменял Лосано на Хесуса Корону, а Ли Сын У получил желтую карточку за нарушение против Лайюна. И тут же арбитр зафиксировал грубую игру корейца Ки Сон Ена против Очоа.

На 79 минуте желтую карточку получает и Чон У Ен.

Рефери добавил пять минут к основному времени. В эти последние минуты Эррера пробил по воротам Южной Кореи, но промазал.

А потом случилось то, чего никто не ждал - Хын Мин Сон невероятным ударом издалека забивает гол. 2:1, корейцы показали, что значит несгибаемая воля.