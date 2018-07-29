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29.07.2018, 22:25

Юношеская сборная Португалии по футболу выиграла чемпионат Европы

Юношеская сборная Португалии по футболу выиграла чемпионат Европы - Фото
Фото: Facebook сборной Португалии

Sub-19 в четвертый раз в истории выиграла чемпионат Европы по футболу

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Юношеская сборная Португалии по футболу (Sub-19) стала победителем чемпионата Европы. Об этом сборная сообщает у себя в Facebook.

В сегодняшнем финальном матче команда переиграла сборную Италии со счетом 4:3 в добавочное время.

Португалия в четвертый раз раз в истории выигрывает чемпионат Европы в этой возрастной категории. Ранее они становились чемпионами в 1961, 1994 и 1999 годах.

Юношеская сборная Украины U-19 23 июля вышла в полуфинал этого турнира с первого места в группе, но затем проиграла португальцам со счетом 0:5.

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Теги: спорт, футбол, италия, португалия, Sub-19
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