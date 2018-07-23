Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал ЧЕ

Юношеская сборная Украины по футболу с первого места прошла в полуфинал чемпионата Европы. Об этом пресс-служба национальной сборной сообщает у себя в Facebook.
U-19 в заключительном туре группового этапа чемпионата минимально обыграла сверстников из Турции.
На восьмой минуте Булеца воспользовался передачей Цитаишвили и открыл счет.
U-19 набрала семь очков в группе; до этого они победили французов и сыграли вничью с англичанами.
Таким образом, 26 июля в полуфиналах сыграют Украина-Португалия и Италия-Франция. Финальный матч состоится 29 июля.
Напомним, сегодня в жеребьевке определились пары третьего отборочного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы.