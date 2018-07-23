Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал ЧЕ

Фото: Facebook сборной Украины

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U-19 обыграла сверстников из Турции и вышла в полуфинал чемпионата Европы с первого места

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Юношеская сборная Украины по футболу с первого места прошла в полуфинал чемпионата Европы. Об этом пресс-служба национальной сборной сообщает у себя в Facebook.

U-19 в заключительном туре группового этапа чемпионата минимально обыграла сверстников из Турции.

На восьмой минуте Булеца воспользовался передачей Цитаишвили и открыл счет.

U-19 набрала семь очков в группе; до этого они победили французов и сыграли вничью с англичанами.

Таким образом, 26 июля в полуфиналах сыграют Украина-Португалия и Италия-Франция. Финальный матч состоится 29 июля.



Напомним, сегодня в жеребьевке определились пары третьего отборочного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы.