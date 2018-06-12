Зидан ответил на вопрос, почему ушел из "Реала"

Фото: twitter.com/CaroHenryOff

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Футболист прокомментировал информацию о возможности возглавить сборную Франции

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Футболист и тренер Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что покинул мадридский футбольный клуб "Реал" для того, чтобы возглавить сборную Франции. Об этом сообщает TF1.

По словам Зидана, он будет поддерживать сборную, но пока не намериен стать ее главным тренером.

"Самое главное - поддерживать сборную Франции. Я не задумывался о том, чтобы возглавить национальную команду. Я остановился, чтобы отдохнуть. Мы все хотим, чтобы наша сборная выиграла второй титул чемпионов мира", - сказал он.

31 мая Зинедин Зидан неожиданно объявил, что покидает пост главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал".

Всего у руля мадридского клуба француз провел 149 игр, из которых 105 закончились победой "Реала" и только 16 – поражением.

26 мая в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов. Мадридцы выиграли у "Ливерпуля" со счетом 3:1.

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