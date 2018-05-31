Зинедин Зидан уходит с поста тренера "Реала"

Зинедин Зидан (фото - Facebook "Реала")

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Сегодня легендарный французский футболист объявил, что покидает тренерский штаб мадридского "Реала"

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Зинедин Зидан неожиданно объявил, что покидает пост главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал". Об этом сообщает iSport.

О своем решении легендарный футболист объявил на внеплановой пресс-конференции.

Зизу назначили наставником "Реала" в начале 2016 года. Он сменил на посту Рафаэля Бенитеса. Под его руководством "Реал" стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, троекратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА (дважды) и победителем клубного чемпионата мира (дважды).

Всего у руля мадридского клуба француз провел 149 игр, из которых 105 закончились победой "Реала" и только 16 – поражением.

В нынешнем сезоне испанской Примеры "сливочные" финишировали третьими с отставанием от "Барселоны" в 17 очков.



26 мая в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов. Мадридцы выиграли у "Ливерпуля" со счетом 3:1.