Зинедин Зидан уходит с поста тренера "Реала"

Зинедин Зидан неожиданно объявил, что покидает пост главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал". Об этом сообщает iSport.
О своем решении легендарный футболист объявил на внеплановой пресс-конференции.
Зизу назначили наставником "Реала" в начале 2016 года. Он сменил на посту Рафаэля Бенитеса. Под его руководством "Реал" стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, троекратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА (дважды) и победителем клубного чемпионата мира (дважды).
Всего у руля мадридского клуба француз провел 149 игр, из которых 105 закончились победой "Реала" и только 16 – поражением.
В нынешнем сезоне испанской Примеры "сливочные" финишировали третьими с отставанием от "Барселоны" в 17 очков.
26 мая в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов. Мадридцы выиграли у "Ливерпуля" со счетом 3:1.