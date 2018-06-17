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17.06.2018, 23:47

ЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со Швейцарией

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ЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со ШвейцариейЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со ШвейцариейЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со ШвейцариейЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со ШвейцариейЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со ШвейцариейЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со ШвейцариейЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со ШвейцариейЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со Швейцарией
ЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со ШвейцариейЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со ШвейцариейЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со ШвейцариейЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со ШвейцариейЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со ШвейцариейЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со ШвейцариейЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со ШвейцариейЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со Швейцарией
ЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со ШвейцариейЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со ШвейцариейЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со ШвейцариейЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со ШвейцариейЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со ШвейцариейЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со ШвейцариейЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со ШвейцариейЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со Швейцарией

Каутиньо признал лучшим игроком матча

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В матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 сборная Бразилии сыграла в ничью со командой Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Бразилия открыла счет в матче благодаря точному дальнему удару полузащитника Филиппе Коутиньо на 20-й минуте.

Швейцарцы сравняли счет в начале второго тайма. Гол на 50-й минуте забил Стивен Цубер.

Полузащитник сборной Бразилии Коутиньо признан лучшим игроком матча первого тура группы E.

В матче второго тура группового этапа сборной Бразилии 22 июня предстоит сыграть с командой Коста-Рики, а Швейцария в этот же день встретится с Сербией. 

Фото: twitter.com/ChampionsLeague

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Теги: Чемпионат мира по футболу, Филиппе Коутиньо, футбол, Швейцария, Бразилия, чм-2018, бразилия швейцария, ничья, Стивен Цубер
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