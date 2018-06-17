ЧМ-2018: Бразилия сыграла вничью со Швейцарией

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 сборная Бразилии сыграла в ничью со командой Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Встреча завершилась со счетом 1:1.
Бразилия открыла счет в матче благодаря точному дальнему удару полузащитника Филиппе Коутиньо на 20-й минуте.
Швейцарцы сравняли счет в начале второго тайма. Гол на 50-й минуте забил Стивен Цубер.
Полузащитник сборной Бразилии Коутиньо признан лучшим игроком матча первого тура группы E.
В матче второго тура группового этапа сборной Бразилии 22 июня предстоит сыграть с командой Коста-Рики, а Швейцария в этот же день встретится с Сербией.
Фото: twitter.com/ChampionsLeague