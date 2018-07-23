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Боты:
23.07.2018, 16:55

Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"

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Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"
Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"
Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"

Андрей Лунин заключил контракт с Королевским клубом на шесть сезонов

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Голкипер луганской "Зари", 19-летний Андрей Лунин, официально стал игроком Королевского клуба "Реал" (Мадрид). Об этом говорится в официальном Twitter мадридцев.  

Сегодня, 23 июля, новый тренер "сливочных" Хулен Лопетеги провел презентацию своего украинского новичка.

Представление прошло на стадионе Сантьяго Бернабеу при участии президента клуба Флорентино Переса. 

Лунин выступил с небольшой речью на своей презентации и поблагодарил руководства за то, что ему дали шанс "играть в лучшем клубе планеты".

"Я обещаю, что буду работать в "Реале" на максимуме своих возможностей. Надеюсь, с моей помощью клуб будет оставаться лучшим в мире. Hala Madrid!" - сказал украинец. 

Контракт игрока рассчитан на шесть сезонов.

Ранее испанское издание Marca писало, что переход украинца обошелся мадридцам в 14 миллионов евро.

13 июня сообщалось, что агент Лунина (его отец) ведет переговоры с "Реалом", итальянским "Наполи" и британским "Ливерпулем".

Позже сообщалось, что именно "Реал" является фаворитом в борьбе за украинского вратаря. Отец голкипера говорил о том, что приоритетным вариантом для Лунина является "Наполи".

В прошлом сезоне 19-летний футболист сыграл в 36 матчах во всех турнирах. 

10 июлля сообщалось, что звезда "Реала" Криштиану Роналду в новом сезоне будет играть за итальянский клуб Ювентус. Соглашение о переходе было подписано с его нынешним клубом Реал Мадрид.

Фото: twitter.com/realmadrid, www.realmadrid.com 

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Теги: футбол, испания, футболист, Реал, реал мадрид, мадрид, андрей лунин, луганская заря, королевский клуб
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