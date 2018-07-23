Голкипер луганской "Зари" стал игроком мадридского "Реала"

Андрей Лунин заключил контракт с Королевским клубом на шесть сезонов

Реклама

Реклама

Голкипер луганской "Зари", 19-летний Андрей Лунин, официально стал игроком Королевского клуба "Реал" (Мадрид). Об этом говорится в официальном Twitter мадридцев.

Сегодня, 23 июля, новый тренер "сливочных" Хулен Лопетеги провел презентацию своего украинского новичка.

Представление прошло на стадионе Сантьяго Бернабеу при участии президента клуба Флорентино Переса.

Лунин выступил с небольшой речью на своей презентации и поблагодарил руководства за то, что ему дали шанс "играть в лучшем клубе планеты".

"Я обещаю, что буду работать в "Реале" на максимуме своих возможностей. Надеюсь, с моей помощью клуб будет оставаться лучшим в мире. Hala Madrid!" - сказал украинец.

Контракт игрока рассчитан на шесть сезонов.

Ранее испанское издание Marca писало, что переход украинца обошелся мадридцам в 14 миллионов евро.

13 июня сообщалось, что агент Лунина (его отец) ведет переговоры с "Реалом", итальянским "Наполи" и британским "Ливерпулем".

Позже сообщалось, что именно "Реал" является фаворитом в борьбе за украинского вратаря. Отец голкипера говорил о том, что приоритетным вариантом для Лунина является "Наполи".

В прошлом сезоне 19-летний футболист сыграл в 36 матчах во всех турнирах.

10 июлля сообщалось, что звезда "Реала" Криштиану Роналду в новом сезоне будет играть за итальянский клуб Ювентус. Соглашение о переходе было подписано с его нынешним клубом Реал Мадрид.

Фото: twitter.com/realmadrid, www.realmadrid.com