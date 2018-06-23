Поляк на велосипеде поднялся на 35 этаж в киевском ТРЦ: фото

Сложность восхождений спортсмена в том, что, преодолевая препятствие на велосипеде, он ни на что не опирается и ни за что не держится

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Польский велосипедист, действующий рекордсмен книги рекордов Гиннеса Кристиан Герба установил в Киеве рекорд Украины по восхождению на небоскреб на велосипеде, который будет зафиксирован в Книге рекордов Украины. Об этом сообщает Укринформ.

"Возможно, это не самый высокий дом, который я одолел, но это мое самое быстрое восхождение. Никогда до этого я так быстро не достигал", - сказал спортсмен журналистам.

Герба прошел на велосипеде 35 этажей здания многофункционального комплекса Gulliver (888 ступенек) за 17 минут 10 секунд.

Как объяснили организаторы, сложность восхождений спортсмена в том, что, преодолевая препятствие на велосипеде, он ни на что не опирается и ни за что не держится.

Осенью 2017 г Герба установил очередной рекорд, преодолев за три часа небоскреб в Чикаго (США) Willis Tower (527 м).

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net