Украинец установил мировой рекорд скорости на электробайке в США

Сергей Малик установил очередной рекорд скорости на озере Бонневиль, разогнав электрический мотоцикл до 168 км/ч

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Украинский спортсмен и президент Киевского городского автомотоклуба (КМАМК) Сергей Малик установил мировой рекорд на 70 Неделе скорости на озере Бонневиль в США. Об этом он рассказал в своем Facebook.

На специально оборудованном электрическом мотоцикле Dnepr Electric Малик 13 августа развил скорость 104,78 миль в час (168 км/ч).

"Рекорд есть! Спасибо всем, кто приложился к этому проекту, всем, кто верил в себя и в нас. Мы второй раз внесли наш желто-синий флаг в Зал славы Бонневиля!", - написал он.

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В 2017 году на этом же фестивале Малик установил мировой рекорд на мотоцикле КМЗ Днепр. Он оказался быстрейшим в классе 650 М-РВG, развив максимальную скорость 73,041 мили в час (116,86 км/ч). В 2013 году он стал рекордсменом в Украине, объехав на мотоцикле всю страну по границе за 13 дней.

Бонневиль - это высохшее соляное озеро в штате Юта площадью в 260 квадратных километров, которое имеет почти идеально ровную поверхность, на которой традиционно ставятся мировые рекорды скорости.

2 июля сообщалось, что спортпрототип Porsche 919 Hybrid Evo проехал гоночную трассу Нюрбургринг за 5 минут 19,55 секунды и побил рекорд, который держался 35 лет.