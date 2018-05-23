В Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фото

В столичных аэропортах пограничники встретили футболисток французского "Лиона" и немецкого "Вольфсбурга"

Реклама

Реклама

В Киев прибыли игроки женских футбольных команд "Вольфсбург" и "Олимпик Лион", которые завтра, 24 мая, сразятся в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА среди женщин. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Футболисток французского "Лиона" пограничники встретили сегодня в аэропорту Киев, а игроков немецкого "Вольфсбурга" – вечером 22 мая в Борисполе.

Также небольшими группами в Украину начали прибывать первые болельщики, гости и официальные делегации Лиги чемпионов – уже приехали почти 500 человек. Большинство иностранных гостей прибыли через столичные аэропорты, некоторые въехали в страну через пункты пропуска на западной границе.

Как отмечают в ГПСУ, в период проведения финала Лиги чемпионов украинские пограничники будут встречать болельщиков вместе с британскими и испанскими коллегами.

Читайте также: К прилету готовы! Что ждет в Борисполе фанатов Реала и Ливерпуля

24 мая 2018 года на киевском стадионе Динамо состоится финал Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, в котором сразятся немецкий "Вольфсбург" и французский "Лион". А 26 мая на столичном Олимпийском пройдет финальный матч мужской ЛЧ "Реал Мадрид" – "Ливерпуль". По данным МВД, посмотреть поединки в Украину приедут более 30 тысяч болельщиков.

Фото: dpsu.gov.ua