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23.05.2018, 17:56

В Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фото

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В Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фотоВ Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фотоВ Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фотоВ Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фотоВ Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фотоВ Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фотоВ Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фотоВ Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фото
В Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фотоВ Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фотоВ Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фотоВ Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фотоВ Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фотоВ Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фотоВ Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фотоВ Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фото
В Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фотоВ Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фотоВ Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фотоВ Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фотоВ Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фотоВ Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фотоВ Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фотоВ Киев прибыли команды женской Лиги чемпионов УЕФА: фото

В столичных аэропортах пограничники встретили футболисток французского "Лиона" и немецкого "Вольфсбурга"

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В Киев прибыли игроки женских футбольных команд "Вольфсбург" и "Олимпик Лион", которые завтра, 24 мая, сразятся в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА среди женщин. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Футболисток французского "Лиона" пограничники встретили сегодня в аэропорту Киев, а игроков немецкого "Вольфсбурга" – вечером 22 мая в Борисполе.

Также небольшими группами в Украину начали прибывать первые болельщики, гости и официальные делегации Лиги чемпионов – уже приехали почти 500 человек. Большинство иностранных гостей прибыли через столичные аэропорты, некоторые въехали в страну через пункты пропуска на западной границе.

Как отмечают в ГПСУ, в период проведения финала Лиги чемпионов украинские пограничники будут встречать болельщиков вместе с британскими и испанскими коллегами.

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24 мая 2018 года на киевском стадионе Динамо состоится финал Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, в котором сразятся немецкий "Вольфсбург" и французский "Лион". А 26 мая на столичном Олимпийском пройдет финальный матч мужской ЛЧ "Реал Мадрид" – "Ливерпуль". По данным МВД, посмотреть поединки в Украину приедут более 30 тысяч болельщиков.

Фото: dpsu.gov.ua

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Теги: женский футбол, Лига чемпионов УЕФА, финал лиги чемпионов, лига чемпионов в киеве, женская лига чемпионов
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