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19.07.2018, 14:03

В новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразились

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В новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразились
В новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразились
В новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразилисьВ новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразились

На столичном НСК Олимпийский презентовали новую домашнюю и выездную форму футболистов "Динамо"

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Столичный футбольный клуб "Динамо" и компания New Balance подписали трехлетнее соглашение о сотрудничестве и презентовали новую форму украинских футболистов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Презентация состоялась на домашней арене бело-синих в НСК Олимпийский. 

Сначала в холле состоялась пресс-конференция, где были представлены домашний и выездной комплекты формы. На мероприятии присутствовали представители клуба и компании New Balance.

"Мы вступаем в новый сезон с большими надеждами. Уверен, что в новой форме мы сможем достичь больших побед как в Украине, так и в Европе", - сказал Александр Хацкевич, главный тренер динамовцев.

После официальной части презентации игроки опробовали новую форму на открытой тренировке, где центральную трибуну заполнили поклонники. Футболистам пришлось проводить тест-драйв новой экипировки под проливным дождем.

По окончанию открытой тренировки в Олимпийском дворике НСК состоялась автограф-сессия с участием Сергея Сидорова, Виктора Цыганкова и Георгия Бущана.

Фото, видео: Facebook/FC Dynamo Kyiv 

10 июля левый защитник "Атлетико Паранаэнсе" Сидклей, выступающий на правах аренды за "Коринтианс", сообщил о том, что станет игроком украинского футбольного клуба "Динамо". 

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Теги: футбол, динамо, фк динамо, новая форма, футбольная форма, new balace
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