ЧМ-2018: ликование слепоглухого фана сняли на видео

Друзья помогли мужчине "почувствовать" победу сборной на мундиале

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Слепоглухой болельщик сборной Бразилии по футболу Карлос Джуниор отпраздновал победу национальной команды в матче чемпионата мира против сборной Коста-Рики с помощью специального перевода. Видеозапись опубликована в Youtube.

Друзья бразильца выдумали способ перевода живых футбольных матчей, что позволило фанату "почувствовать" радость вместе с командой.

Один из помощников Карлоса во время матчей водит его рукой по уменьшенной копии футбольного поля, отмечая при этом опасные моменты, голы, желтые и красные карточки футболистам. Другой выстукивает важные эпизоды по спине болельщика.

22 мая сборная Бразилии по футболу на последних минутах выиграла у Коста-Рики со счетом 2:0.

25 июня сообщалось, что в Индии молодой человек, который был фанатом сборной Аргентины по футболу и персонально Лионеля Месси, покончил с собой после разгромного поражения (0:3) аргентинцев во время матча с Хорватией на чемпионате мира-2018.