Гибрид Porsche установил абсолютный рекорд на гоночной трассе

Автомобиль проехал Нюрбургринг за 5 минут 19,55 секунды и впервые за 35 лет побил рекорд скорости на трассе

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Спортпрототип Porsche 919 Hybrid Evo проехал гоночную трассу Нюрбургринг за 5 минут 19,55 секунды и побил рекорд, который держался 35 лет. Об этом сообщает SlashGear.

Согласно сообщению, автомобиль был построен на основе гоночной модели 919 Hybrid, с которой удалили искусственные ограничители скорости. Устройство силового агрегата состоит из двухлитрового турбированного мотора V4, который управляет задней осью и электрического двигателя для переднего моста.

Выхлопные газы авто использует для восстановления энергии вместе с рекуперативным торможением.

Отмечается, что инженеры удалили счетчик расхода топлива, ограничивающий количество бензина.

Мощность автомобиля увеличилась с 500 лошадиных сил в 919 Hybrid, до 720 лошадиных сил в 919 Hybrid Evo. Его масса составила 849 кг.

Рекорд установлен пилотом Тимо Бернхардом.

Porsche 919 Hybrid Evo проехал 20,8 км за 5 минут и 19,546 секунды со средней скоростью 234 км в час. Таким образом, на 51 секунду был превзойден прежний рекорд, который продержался 35 лет.

Серийной версии 919 Hybrid Evo в ближайшее время нет в планах.

Нюрбургринг - гоночная трасса в Германии, рядом с городком Нюрбург. Строительство трассы завершили весной 1927 года, а первые соревнования Всеобщего немецкого автомобильного клуба состоялись 18 мая 1927 года.