На выходных в боксе прошла драка года: видео и фото жестокого боя

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В поединке проспекта суперлегкого веса Алекса Сауседо из США и австралийца Лео Заппы было все - и драка, и нокдауны, и нокаут, пускай и технический

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В ночь на 1 июля в американском городе Оклахома-Сити местный 24-летний суперлегковес Алекс "El Cholо" Сауседо (28-0, 18 КО) и австралийский середняк Леонардо Заппавинья (37-4, 27 КО) устроили кровопролитное побоище по правилам профессионального бокса. Об этом пишет сайт Vringe.com.

Противостояние выдалось в меру конкурентным, хотя поначалу не знающий поражений фаворит-американец, как и ожидалось, перерабатывал соперника. В 3-м раунде Сауседо повалил Заппавинью в нокдаун, однако в 4-м и сам оказался на грани поражения.

В итоге в 7-м раунде поединок был остановлен в пользу Сауседо - он победил техническим нокаутом.

Фото: toprank.com

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Победитель стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO и, вероятно, войдет в состав участников следующей Всемирной боксерской суперсерии, которая состоится в этом весе - до 63,5 кг.

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Теги: спорт, драка, бокс, алекс сауседо, видео боя
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