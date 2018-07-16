Перед закрытием ЧМ-2018 в РФ начал "уплывать" стадион - видео

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Насыпной склон стадиона в Волгограде с дорогой смыло дождем за несколько часов до официальной церемонии закрытия, люди были блокированы в своих авто

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За несколько часов до официальной церемонии закрытия Чемпионата мира по футболу-2018, который проходил в РФ, дождь буквально смыл насыпной склон и дорогу у стадиона Волгоград Арена, построенного к мундиалю. Люди оказались блокированы в авnомобилях. Об этом сообщает портал Ридус.

Дождем смыло почти весь тротуар у стадиона, также не выдержало берегоукрепление рядом с объектом. Местные СМИ также сообщают о поврежденных коммуникациях и о том, что территория стадиона обесточена.

"Теперь из-за оползня вместо газона там зияет огромный провал. Тонны глины и песка смыло на Нулевую продольную (улицу - ред.). В ней по порожки увязли автомобили. Машины и их водители и пассажиры оказались заложниками разбушевавшейся стихии. Сама пешеходная дорожка продолжает разрушаться", - пишет kp.ru.

В Сети сразу после окончания дождя появились записи с места обрушения склона от очевидцев.

"Дома, построенные сотни лет назад, не рушатся, если их не сжигать и не сносить. А тут первый дождь - и все смывает", - возмутился видеоблогер Илья Варламов.

Местные власти ввели в городе режим ЧС в связи с ливнем, сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости.

Волгоград Арена была построена к ЧМ-2018. Стоимость ее возведения составила 16,367 млрд рублей (более 250 млн долларов).

Вчера, 15 июля, закончился ЧМ-2018. Победила сборная Франции, которfя с помощью судьи преодолела Хорватию со счетом 4:2.

Перед началом ЧМ в РФ горели два недостроенных стадиона.

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Теги: чемпионат мира, Россия, футбол, дождь, стадион, чм-2018, волгоград, волгоград арена
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