Поражение "Динамо": Хацкевич прокомментировал возможную отставку

Главный тренер бело-синих прокомментировал свои слова, которые были восприняты как желание уйти в отставку после разгромного поражения команды

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Тренер киевского клуба "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал свои слова, которые были восприняты как намерение уйти в отставку после сенсационного поражения бело-синих в матче 7 тура украинской Премьер-лиги против львовских "Карпат" (2:0). Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

По словам Хацкевича, "такие решения не стоит принимать сразу после поражения".



"Нужно уметь держать удар. Как я и говорил, мы будем разговаривать с президентом. Надо переспать, а уже тогда будем принимать решение, которое будет полезно для клуба", - отметил он.

Тренер динамовцев рассказал, что ему очень важна поддержка футболистов. "Пока я остаюсь", - добавил он.

Свои слова на пресс-сконференции о том, что он поблагодарил футболистов за проведенное вместе время, он пояснил тем, что пришло время игр в сборных и все футболисты поедут в свои страны.

Поражение "Динамо" он принял на свой счет и заявил, что полностью виноват в том, что во время первого тайма не было нужного настроения.

31 августа в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2018/19, названы соперники киевского "Динамо" и полтавской "Ворсклы".