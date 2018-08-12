Роналду забил первый гол за "Ювентус"

Португалец начал работу в итальянском клубе

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Португалец Криштиану Роналду, который недавно перешел из мадридского "Реала" в итальянский "Ювентус", забил первый гол за свою новую команду в товарищеском матче против дубля Старой Синьоры.

Как пишет Трибуна, случилось это в традиционном контрольном матче туринцев против "Ювентуса". Роналду вышел на поле в стартовом составе и на восьмой минуте матча реализовал выход один на один с вратарем.

<a href="<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="uk"><p lang="en" dir="ltr">The moment <a href="https://twitter.com/Cristiano?ref_src=twsrc%5Etfw">@Cristiano</a> scored his first ⚪⚫ goal! ⚽️