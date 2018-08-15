Свитолина сразила россиянку и вышла в третий круг турнира WTA

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий круг турнира WTA в Цинциннати в США

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина преодолела второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 (Western & Southern Open) в Цинциннати (США) с призовым фондом $ 2,875 млн. Об этом сообщает Большой теннис Украины.

Чтобы обыграть россиянку Светлану Кузнецову украинке потребовалось 2 часа 43 минуты. Свитолина победила со счетом 7:6 (7: 1), 4:6, 6:4.

Ранее украинская спортсменка одолела Кузнецову на Australian Open в 2014 году, а россиянка выиграла у нее в сезоне-2016 в Москве.

В третьем раунде соревнований посеянная под 5-м номером Свитолина сыграет с победителем матча Аманда Анисимова (США) - Петра Мартич (Хорватия).

13 августа сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина опустилась на седьмую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

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Теги: Элина Свитолина, Цинциннати, США, теннис, WTA
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