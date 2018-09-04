Теннис: Украинка Цуренко впервые в карьере вышла в 1/4 US Open

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Леся Цуренко в тяжелой партии обыграла чешскую теннисистку

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Украинская теннисистка Леся Цуренко в поединке 1/8 финала теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата США US Open обыграла чешскую спортсменку и впервые в карьере вышла в четвертьфинал. Об этом говорится на сайте соревнований.

Чтобы победить Маркету Вондроушову из Чехии украинке потребовалось 2,5 часа тяжелого боя.

Во время успешной атаки соперницы в середине партии Цуренко почувствовала себя плохо из-за жары и вызвала на корт доктора. После медицинского тайм-брейка встреча продолжилась.

Леся Цуренко (Украина) - Маркета Вондроушова (Чехия) 6-7 (3), 7-5, 6-2.

Соперницей Леси Цуренко в четвертьфинала стала 19-я ракетка мира Наоми Осака. В их единственном очном поединке четыре года назад на турнире ITF победу праздновала японка.  

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31 августа украинская теннисистка Элина Свитолина успешно преодолела третий раунд открытого чемпионата США по теннису US Open и вышла в четвертый круг. 

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Теги: Леся Цуренко, США, теннис, открытый чемпионат сша
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