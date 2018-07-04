Товарищеский матч киевского "Динамо" и "Карабаха": трансляция

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В прошлом году "Карабах" стал первой в истории азербайджанского футбола командой, прошедшей в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА

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Сегодня, 4 июля, в австрийском городе Швац состоится товарищеский футбольный матч, в котором "Динамо" (Киев) сыграет с азербайджанским "Карабахом" (Агдам). Столичный клуб запланировал прямую трансляцию контрольного поединка на своей странице в YouTube.

Игра начинается в 19:00 по Киеву.

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"Карабах" - шестикратный чемпион страны, который столько же раз завоевывал Кубок Азербайджана. Официально представляет город Агдам, который расположен на территории Нагорного Карабаха, но домашние матчи проводит в Баку.

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Теги: футбол, Азербайджан, трансляция, товарищеский матч, динамо киев, карабах
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