Украина разгромила сборную Албании со счетом 4:1 - видео голов

Украинские футболисты забили три гола в первом тайме без ответа

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Сборная Украины провела разгромный товарищеский матч со сборной Албании. Подопечные Андрея Шевченко выиграли со счетом 1:4. Об этом сообщает Федерация футбола Украины.

Счет в игре открыл Евгений Коноплянка. Продолжил дело Андрей Ярмоленко, на счету которого два забитых голо в ворота албанцев.

Во втором тайме, на 89-й минуте Эмануэле Ндой забил гол престижа, но практически сразу после этого дубль оформил Евгений Коноплянка, который восстановил преимущество Украины в три мяча и убедительную победу.

Игра состоялась 3 июня в городе Эвиан-ле-Бен (Франция) на стадионе Камиль Фурнье.

Албания — Украина 1:4

Голы: Ндой, 88 — Коноплянка, 30, 90, Ярмоленко, 36, 45+1.

Албания: Бериша — Хисай, Маврай, Джимсити, Весели — Лилай (Айети, 65) — Роши (Мемолла, 46), Рамадани (Квака, 26), Ндой, Леньяни (Балай, 46) — Манай (Цикаллеши, 57).

Украина: Лунин — Бутко (Караваев, 82), Бурда, Кривцов, Соболь — Малиновский (Сидорчук, 71), Зинченко (Коваленко, 71), Марлос (Шапаренко, 57) — Ярмоленко, Коноплянка — Беседин (Селезнев, 46).

Предупреждения: Бурда.

Фото: ФФУ

31 мая в швейцарской Женеве состоялся товарищеский матч Украина-Марокко. Счет в игре так и не был открыт. Матч признан одним из самых скучных.