Украинец забил в свои и чужие ворота в Суперкубке Польши - видео

Украинский полузащитник польского футбольного клуба "Арка" Андрей Богданов в матче Суперкубка Польши против "Легии" забил по голу в свои и чужие ворота. Об этом сообщает iSport.ua.
Украинский футболист сначала забыил гол в свои ворота, а немного позже забил в ворота соперника ударом со штрафного, сравняв счет.
Суперкубок Польши
"Легия" (Варшава) - "Арка" (Гдыня) - 2:3 (2:3)
Голы: Богданов, 2 (автогол), Филиппс, 30 – Зарандия, 20, Богданов, 38, Янота, 45
Матч проходил в Варшаве на Стадионе Войска Польского.