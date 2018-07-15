Украинец забил в свои и чужие ворота в Суперкубке Польши - видео

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Андрей Богданов забил по голу в собственные ворота и в ворота соперника в матче Арка - Легия

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Украинский полузащитник польского футбольного клуба "Арка" Андрей Богданов в матче Суперкубка Польши против "Легии" забил по голу в свои и чужие ворота. Об этом сообщает iSport.ua.

Согласно сообщению, "Арка" (Гдыня) выиграла варшавской "Легии" со счетом 3:2. Богданов вместе с "Аркой" завоевал трофей.

Украинский футболист сначала забыил гол в свои ворота, а немного позже забил в ворота соперника ударом со штрафного, сравняв счет.

Суперкубок Польши

"Легия" (Варшава) - "Арка" (Гдыня) - 2:3 (2:3)

Голы: Богданов, 2 (автогол), Филиппс, 30 – Зарандия, 20, Богданов, 38, Янота, 45

Матч проходил в Варшаве на Стадионе Войска Польского.

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Теги: футбол, варшава, арка гдыня, легия варшава, гдыня, андрей богданов, гол в свои ворота
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