Украинская гимнастка завоевала 5 золотых медалей в Турции

В Стамбуле 22-24 июня проходил ежегодный Международный турнир Istanbul Rhythmic Cup

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Украинская спортсменка Кристина Пограничная на соревнованиях в Турции получила пять золотых медалей. Об этом сообщает пресс-служба Федерация гимнастики Украины.

Украинка показала лучшие выступления с обручем, мячом, булавами и лентой среди всех юниорок.

Президент Петр Порошенко в Facebook поздравил 15-летнюю Кристину с победой.

"Поздравляю юную украинскую звезду Кристину Пограничную с победой на 10-м Международном турнире по художественной гимнастике в Турции. Наша спортсменка стала лучшей во всех упражнениях и завоевала 5 золотых медалей. Христя, ты молодец! Желаю новых потрясающих побед!" - написал Порошенко.

Ежегодный Международный турнир Istanbul Rhythmic Cup проходил в Стамбуле 22-24 июня.

23 июня польский велосипедист, действующий рекордсмен книги рекордов Гиннеса Кристиан Герба установил в Киеве рекорд Украины по восхождению на небоскреб на велосипеде, который будет зафиксирован в Книге рекордов Украины.