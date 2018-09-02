УПЛ: "Динамо" сенсационно проиграло львовским "Карпатам" - видео

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Хозяева поля пропустили два мяча еще до перерыва

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Сегодня, 2 сентября, киевское "Динамо" потерпело сенсационное поражение от львовских "Карпат" в матче 7 тура украинской Премьер-лиги, пропустив два мяча еще до перерыва. 

Встреча на столичном НСК Олимпийский завершилась со счетом 2:0 в пользу львовской команды. 

Игра началась с момента Супряги, но он с близкого расстояния не забил в ворота "Карпат". Затем уже на 17- минуте львовяне ответили голом Шведа. 

После ошибки Че Че Шведа отправил в ворота бело-синих второй и решающий мяч.

Киевляне не забили даже гол престижа, несмотря на то, что на 57-й минуте "Карпаты" остались в меньшинстве - центрального защитника Мегремича удалили с поля после второй желтой карточки. 

"Я полностью виноват в том, что с первых минут у нас не было нужного настроения", - сказал после поражения главный тренер бело-синих Александр Хацкевич. 

Фото: twitter.com/FCKarpatyLviv

Другие матчи 7 тура УПЛ завершились с такими результатами: "Ворскла" - "Черноморец" 2:1, "Шахтер" - "Мариуполь" 2:0, "Олимпик" - "Десна" 0:1, "Львов" - "Александрия" 2:2, "Арсенал-Киев" - "Заря" 0:5. 

31 августа в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2018/19, названы соперники киевского "Динамо" и полтавской "Ворсклы".

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Теги: футбол, карпаты динамо, динамо карпаты
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