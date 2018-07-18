Усик отказался проводить в Москве открытую тренировку: видео

Победитель боя Усик-Гассиев станет первым в истории тяжем с такой коллекцией чемпионских поясов и, фактически, сильнейшим в этой весовой категории

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Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик (14-0, 11 КО) по приезду в Москву на бой против россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) отказался принимать участие в показательной тренировке для СМИ и зевак. Чемпион мира по версиям WBC и WBO вышел в ринг, пробыл там несколько секунд, раскланялся и ушел оттуда, пишет Vringe.

По словам фаворита финального боя Всемирной боксерской суперсерии, ничего не показал на открытой тренировке он потому, что "так решил".

"Решил, что сегодня бокса не будет. Бокс будет в субботу. Нужно сделать так, чтобы к субботе болельщики максимально проголодались. А в бою я уже покажу все, на что горазд", - пояснил он.

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Чемпион IBF и WBA Гассиев свою часть мероприятия отработал:

Усик ранее категорически отказывался ехать на бой в РФ, но затем, когда организаторы Суперсерии "продали" финальный бой бизнесменам в Москву, передумал, а по приезду в российскую столицу поблагодарил "всех за гостеприимство" и то, "как хорошо приняли". Ранее уроженец Симферополя на вопрос журналистов "Крым - это Украина?" отвечал "Крым - это Крым".

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Бой состоится вечером 21 июля.

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