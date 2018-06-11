Виталий Кличко попал в Зал боксерской славы: фото церемонии

Достижения нынешнего мэра Киева на профессиональном ринге - 45 побед (из них 41 досрочная) и всего два поражения, причем оба - из-за травм

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Бывший чемпион мира по версиям WBC и WBO в супертяжелом весе Виталий Кличко вошел в число членов Международного зала боксерской славы. Торжественная церемония состоялась в деревне Канастота недалеко от Нью-Йорка.

Помимо украинского экс-боксера, свои места в IBHOF заняли также известный бесстрашным стилем бокса мексиканец Эрик "Ужасный" Моралес, американский мастер защиты и джеба Рональд "Винки" Райт, а также обозреватели Джим Грэй и Стив Альберт. В зал славы, помимо них, включены и несколько лиц посмертно.

Церемонию вчера, 10 июня, посетили около тысячи любителей этого вида спорта.

Рональд Райт, Стив Альберт, Виталий Кличко, Джим Грэй и Эрик Моралес:

Виталий Кличко и Эрик Моралес:

Владимир и Виталий Кличко:

Фото: twitter.com/BoxingHall

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Бывший доминатор супертяжелого дивизиона Владимир Кличко также был на Параде чемпионов: пока что как гость - чтобы поддержать старшего брата.