Ароматные бестселлеры: названы самые популярные парфюмы в мире

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Среди покупателей по всем мире популярна классика парфюмерного рынка и набирает популярность нишевая продукция класса люкс

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Эксперты бьюти-портала Byrdie проанализировали данные о популярности парфюмов в разных уголках планеты, чтобы определить самые продаваемые парфюмы в Великобритании, США, Италии, Австралии, ОАЭ и Японии.

По данным издания, спрос на парфюмерные продукты является стабильным, а мировой рынок оценивается в свыше 40 млрд долларов.

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Так, в Великобритании самым популярным ароматом является классика - Coco Mademoiselle от Chanel. Однако, также популярны среди английских покупателей ароматы унисекс и нишевая парфюмерия. Местная сследовательская компания Euro Monitor International провела опрос и выяснила, что за 2017 год продажи унисекс-парфюмов выросли вдвое, а рост популярности на такие ароматы был отмечен уже в 2009 году.

По данным компании Sephora, в США самыми продаваемыми ароматами являются Chanel Chance, Coco Mademoiselle and Viktor & Rolf Flowerbomb. Но эксперты отмечают, что американсцы также стали чаще покупать нишевые парфюмы, с которыми потребитель "лишь начинает знакомиться".

Парфюм Chanel Coco Mademoiselle возглавил и австралийский рейтинг. Наряду с ним Calvin Klein Euphoria.

В свою очередь, женщины в Италии предпочитают ароматы с цветочными нотами и выбирают нишевую парфюмерию класса люкс. Бестселлерами парфюмов в Италии названа классика от таких популярных брендов, как Chanel, Christian Dior и Dolce & Gabbana.

Отмечается, что в Японии более тчательно и серьезно выбирают ароматы, а носить тяжелые восточные ароматы или чрезмерно яркие парфюмы там считается дурным тоном. Топ продаваемых парфюмов там возглавляет легкая классика - Coco Mademoiselle, Chance и №5 от Chanel.

В заключение эксперты сообщают, что в Объединенных Арабских Эмиратах женщины, напротив, привыкли к ярким и сложным ароматам. Кроме местных парфюмерных хитов, включая Arabian Oud и Abdul Samad Al Qurashi, в ОАЭ довольно популярны унисекс-парфюмы - YSL Les Vestiaires Tuxedo и Memo Irish Leather.

Фото: eBay, iStock/Global Images Ukraine

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