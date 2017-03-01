Барселонські провидці: коли ми станемо у сто разів тупіше чіпа

Коли наш світ захоплять розумні машини? Чи скоро чекати 5G? І коли автомобіль перетвориться в спа-салон? Прогнози лідерів думок Hi-Tech індустрії

Щорічний всесвітній мобільний конгрес в Барселоні за останні роки перетворився з галузевої події в сфері телекому у величезну виставку технологій майбутнього. На MWC-2017 з'їхалися топ-менеджери найбільших технологічних компаній світу - Uber, Netflix, Softbank, Ericsson, Huawei, Daimler... Вони поділилися своїми прогнозами щодо того, як будуть розвиватися інноваційні ринки протягом наступних десятиліть. Деякі речі шокують.

Журналіст LIGA.net зібрав найсміливіші прогнози світових лідерів думок Hi-Tech індустрії.

Роботів більше, ніж людей

Через 30 років у світі буде близько одного трильйона підключених до інтернету пристроїв з вбудованими Суперрозумними чіпами, які будуть розумнішими за людський мозок. Таку заяву зробив на MWC-2017 CEO японського технологічного гіганта Softbank Масаесі Сон.

"Тому я і купив ARM (найбільшого світового виробника мікропроцесорів) в минулому році", - зазначив Сон. За його прогнозом, комп'ютери перевершать людський мозок протягом трьох десятиліть, що можна буде вважати досягненням точки сингулярності.

Глава Softbank вважає, що кількість розумних роботів перевищить населення Землі вже протягом менше 30 років. За словами Сона, роботів буде велике розмаїття: літаючі, плаваючі, двоногі, мікророботи, багатоногі і так далі.

Комп'ютер, за його словами, буде мати IQ, який в 100 разів перевищує середній IQ людини. Навіть такі прості елементи одягу, як кросівки, матимуть більший обсяг обчислювальних потужностей, ніж мозок людини. "Ми будемо тупіше нашого взуття", - пожартував Сон. Якщо нинішній людський геній може похвалитися IQ на рівні 200, то машини матимуть середній показник 10 000.

"Наш мозок складається з 20 млрд нейронів, які працюють, як транзистори в чіпі. Я 20 років тому вважав, коли кількість транзисторів в чіпі і нейронів зрівняється: це буде 2018 рік. Нещодавно перерахував: знову виходить, що в 2018 році. Якщо навіть я помилюся на 3-5 років, я не особливо сильно цим переймаюся. Головна думка тут в тому, що за тисячі років кількість нейронів у нас не змінилася. Ми не наростили наше "залізо". у той час як кількість транзисторів в чіпі до 2040 року збільшиться в мільйон разів", - говорить Сон.

5G до 2020 року

Генеральний директор галузевої мобільного асоціації GSMA Матс Гранрід прогнозує, що в основі четвертої індустріальної революції будуть сотні мільярдів підключень до мобільних мереж, які допоможуть збирати і передавати дані про навколишній світ.

Гранрід каже, що самоврядні машини будуть сприймати навколишнє середовище навколо себе і розуміти, як рухаються інші машини. Автомобілі зможуть протягом мілісекунд реагувати на критичну інформацію, що зменшить кількість нещасних випадків.

"Транспортні компанії впровадять рішення з віртуальної реальності, такі як розумні окуляри на складах, що прискорить процес сортування та зменшить кількість помилок", - відзначає він.

До 2025 року в світі буде 1,1 млрд підключень до 5G-мереж. Кожен восьмий абонент на землі буде підключений до зв'язку п'ятого покоління. Такі дані презентувала асоціація GSMA. Як очікується, оператори почнуть впроваджувати 5G з 2020 року. Про це свідчать дані опитування GSMA, який проводився серед 750 мобільних компаній.

Технологія 5G відкриє економіку з потенціалом $1,23 трлн до 2026 року. Такий прогноз зробив СЕО Ericsson Берд Екхольм. "Нам слід дивитися на 5G, як на бізнес-модель, а не як просто на технологічну платформу. Важливо визнати, що вона релевантна до багатьох вертикальних ринків і має велику різноманітність областей застосування", - підкреслив він.

Інтернет замість телебачення

Протягом 10-20 років все відео перетече в інтернет. Такий прогноз зробив СЕО Netflix Рід Хастінгс. За його словами, конкуренція на ринку відео, яке буде доступно у всесвітній мережі, природно, помітно посилиться. "Ми бачимо, що YouTube, Amazon і навіть BBC розповзаються глобально, і зараз вже є велика кількість телевізійних мереж, що розміщують свій контент в інтернеті", - відзначає він. Але все-таки Хастингс сподівається, що виробники і постачальники контенту не повбивають один одного, так як у них одна мета - задовольнити потреби клієнта.

Як говорить Рід Хастінгс, майбутнє технологій завжди складно передбачити. Тому компанії доведеться адаптуватися під нові віяння. "Якщо віртуальна реальність злетить, ми адаптуємося. Якщо прийде ера розумних контактних лінз, ми теж адаптуємося", - зазначає Хастінгс.

Мерседес для кожного?

Як прогнозує глава підрозділу Uber по картографічним продуктам Маник Гупта, якщо кожна машина в світі буде "шеритись", то компанії знадобиться тільки 10% машин від тих, які вона має зараз на дорогах (їх близько 2 млрд). А для автономного автомобільного водіння потрібно більше, ніж GPS, так як навігація має бути дуже точною - аж до смуги на дорозі.

CEO Daimler Financial Services AG Клаус Ентенманн прогнозує, що в майбутньому люксові автомобілі того ж Mercedes будуть виглядати, як великі спа на колесах. У сидіння будуть вмонтовані різні масажні та інші механізми, а набір датчиків в салоні буде моніторити стан здоров'я людей і піклуватися про їхню безпеку.

Не тільки Uber, але і виробники luxury-автомобілів, такі як Porshe і Daimler, дуже добре відгукуються про шерингові сервіси. На їхню думку, це навіть поліпшить позиції дорогих авто на ринку, так як людям не доведеться купувати велику кількість автомобілів. А на зекономлені гроші можна буде собі дозволити вкластися в якість транспорту. Маник Гупта з Uber каже, що в країнах, де була запущена послуга UberPOOL, 20% поїздок вже здійснюються за шеринговою схемою.

Стас Юрасов

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