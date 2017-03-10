Цензура на порозі? Українські інтернет-провайдери занервували

Представники Інтернет Асоціації України побоюються, що влада знову спробує змусити їх "фільтрувати" контент

Схвалена нещодавно президентом доктрина інформнебезпеки РНБО містить потенційні ризики порушення конституційних прав громадян України. Про це повідомило найбільше галузеве об'єднання Інтернет Асоціація України (ІнАУ) в своєму листі главі РНБО Олександру Турчинову, прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, главі СБУ Василю Грицаку і керівникам інших відомств.

У доктрині йдеться про те, що на законодавчому рівні має з'явитися механізм фіксації, блокування і видалення з українського сегмента мережі інтернет інформації, яка загрожує життю, здоров'ю громадян, пропагує війну, ворожнечу, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом або загрожує суверенітету.

Чого побоюються інтернетчики?

В ІнАУ вважають, що при виконанні зазначеної вимоги доктрини держава повинна гарантувати громадянам право на свободу слова, як це прописано в Конституції. Крім цього, асоціації незрозуміло ні з юридичної, ні з технологічної точки зору, хто саме і як має видаляти інформацію з УАнету. Адже згідно із законом про телекомунікації оператори і провайдери не несуть відповідальності за зміст інформації, що передається їх мережами. Тому в ІнАУ переконані, що державні заходи мають бути спрямовані в першу чергу на виявлення і покарання особи, яка загрожує інформбезпеці, а не на створення перешкод у веденні телеком-бізнесу.

"Ми побоюємося зловживань з боку влади", - розповідає LIGA.net глава ІнАУ Олександр Федієнко. За його словами, якби ми жили в країні, де довіра суспільства до уряду була на високому рівні, то викладені в доктрині ідеї не викликали б ні в кого запитань. "Але у нас держава неодноразово хотіла регулювати доступ до інформації в мережах провайдерів. Тому ми вважаємо, що єдиний правильний спосіб блокування контенту в інтернеті - через суд", - підкреслює він.

Нещодавно радник глави МВС Зорян Шкіряк заявляв про необхідність введення в Україні заборони на російські соціальні мережі ВКонтакте і Однокласники, які, за його словами, сьогодні повністю підконтрольні російським спецслужбам і управляються ними. Що стосується інтернет ЗМІ, то, як повідомив міністр інформполітики Юрій Стець, журналісти, які працюють за стандартами професії, не постраждають. "Що стосується так званих медіа, які створені спеціально, щоб підривати суверенітет України, вони будуть закриті", - сказав він в ефірі телеканалу 112.

Без паніки

Федієнко каже, що заборона на доступ до інформації не найдієвіший метод. "Мій улюблений приклад - Страсбург. Там транслюється кілька версій Russia Today. Але при цьому влада не боїться впливу пропаганди, так як паралельно веде мовлення безліч місцевих роз'яснюють ЗМІ, які, по суті, працюють як контрпропаганда", - зазначає Федієнко. За його словами, не заборона, а контрпропаганда - це найбільш ефективний шлях і для України. "Нашу країну не можна ізолювати від світового інформаційного простору. Не можна відключити інтернет. Тому протистояти можна, створюючи власний контент", - додає він.

Втім, керуючий партнер ЮК Jurimex Юрій Крайняк вважає, що ІнАУ поспішає панікувати, так як сама доктрина має лише декларативний характер. А безпосередні норми вводяться тільки через зміни в закон. "Ви ж знаєте, як приймаються закони, і що це процес непередбачуваний і слабо піддається контролю?" - зазначає він.

Як вважає Юрій Крайняк, краще, що могла б зробити ІнАУ в цій ситуації, - це самостійно підготувати законодавчі зміни щодо інформбезпеки в такому вигляді, в якому їх бачать члени Асоціації. "Якщо ти не хочеш зробити сам, як хочеш ти, тоді це зробить хтось інший, як хоче він", - відзначає юрист.