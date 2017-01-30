Контрудар. Армія України тіснить росіян і бойовиків в Донбасі

Гібридні війська РФ хваляться застосуванням РСЗВ, але зазнають втрат і намагаються вгамувати паніку. ЗСУ займають нові позиції і накопичують сили

Армія України тіснить росіян і бойовиків в Донбасі. Збройні Сили України застосовують тактику боїв малими групами, відновлюючи легітимність мінських угод. Так можна описати логіку того, що відбувається вздовж лінії розмежування в ці дні. Співрозмовники ЛІГА.net в українській армії і політичному керівництві стверджують, що жоден пункт Мінська не порушений, тому що всі дії ЗСУ відбуваються виключно на українській території в точності з картами угод - і виключно в тих випадках, коли гібридні війська РФ самі провокують контратаку.Позиції Збройних Сил України уздовж лінії розмежування в Донбасі вже майже два роки практично без перепочинку обстрілюються гібридними військами РФ. Безперервні провокації ведуть до втрат серед особового складу та цивільних осіб. Припинити провокації можна тільки вибивши росіян і місцевих бойовиків з вигідних позицій. І тільки з позиції контратаки - переходити в наступ не можна. Протягом минулого року ЗСУ крок за кроком практикувалися у війні малими групами, намагаючись не порушувати мінські угоди. Як відомо, росіяни, порушуючи мінські угоди, окупували десятки сіл, а також Докучаєвськ та Дебальцеве. Звільнення Авдіївської промзони з метою забезпечити безпеку жителів міста стало переломним моментом в минулому році: після цього уздовж всієї лінії розмежування почалося повільне повернення територій, закріплених за Україною в Мінську.

Не завжди операції проходили вдало. У минулому році одна з контратак ЗСУ в районі Світлодарської дуги закінчилася серйозними втратами, а з відбитих позицій довелося відступити назад. Але тактика себе виправдала. Вдосконалюючись, українська армія поступово наближається до мети, невеликими групами військ сковуючи сили противника на різних напрямках, вибиваючи ворога з вигідних позицій і жорстко придушуючи кожну провокацію.





Світлодарськ: вересень 2016-го та січень 2017 року

Схожа ситуація з просуванням українських військ спостерігається уздовж всієї лінії розмежування. Десь - більше, десь - менше, але позиції ЗСУ з кожним місяцем стають ближче до ключових опорних пунктів терористів і гібридних військ РФ.Українська піхота злагоджено діє з артилерією і бронетехнікою. На передовій під Авдіївкою - 72-а механізована бригада, в районі Калинове - 24-а бригада, 17-а бригада та інші підрозділи. Як стало відомо ЛІГА.net , крім того, активно використовуються воєнізовані спецпідрозділу СБУ, створені з добровольців. Задіяні найкращі снайпери і диверсійно-розвідувальні групи армійського спецназу."Російсько-окупаційні війська продовжують обстріл позицій ЗСУ на всіх напрямках", - каже речник АТО Леонід Матюхін. За його словами, бойовики зазнають втрат. У той же час сайти терористів повідомляють, що ЗСУ "зазнають втрат уздовж всієї лінії зіткнення". Офіційно штаб АТО говорить про чотирьох убитих і п'ятьох поранених бійців ЗСУ. Втім, про свої втрати російські окупаційні війська замовчують. Сайти бойовиків визнають лише невеликі втрати: "Загинули не менше десяти, поранених на лінії фронту близько трьох десятків". І ці офіційні цифри істотно занижені.За даними ЛІГА.net з одного джерела в українській розвідці, всього за один день 29-го січня росіяни і бойовики понесли безповоротних втрат близько 40 осіб, поранених - більше сотні. Також втрачені кілька одиниць бойової техніки. Крім того, у відповідь вогнем знищено склади зі зброєю і кілька бліндажів і укріплених позицій, які тепер зайняті українськими військовими.Артилерія ЗСУ веде вогонь по позиціях бойовиків практично вздовж усієї лінії розмежування: найменше порушення перемир'я - жорстке придушення вогнем і контрнаступ піхоти. Завдяки цій тактиці, як повідомив учора вдень міністр оборони України Степан Полторак , силам АТО вдалося зайняти стратегічно важливий пункт в районі Авдіївки. "З ранку (29-го січня) терористичні угруповання почали обстріл, а потім групи ворогів по 25-30 чоловік кожна почали штурмові дії наших позицій", - поінформував міністр.

Гібридні війська РФ відкрито порушують Мінськ



Сайти терористів визнають, що застосовують проти ЗСУ "важку артилерію", в тому числі реактивну. Звинувачують у тому ж і ЗСУ. "Важка артилерія з обох сторін працює і в ці хвилини. На відміну від попередніх тижнів і місяців стала застосовуватися реактивна артилерія, причому не тільки Гради, але і Урагани... По позиціях ЗСУ було випущено таку кількість снарядів (у тому числі РСЗВ), що збитки мають бути колосальними", - йдеться в одному з повідомлень бойовиків.



Застосування росіянами систем Ураган несе серйозну загрозу безпеці мирних жителів далеко від лінії розмежування. Не виключено, що гібридні війська РФ можуть нанести удари глибоко в тил з метою провокування масових жертв серед цивільних.



Бойовики повідомляють, що важку артилерію застосовують і ЗСУ: "Донецьк всією північчю палахкотить. ЯБП, АП і Спарта під вогнем САУ і Градів. В небі багато БПЛА. Маріуполь, бій, що почався ввечері, триває зі "змінним успіхом". З Сартани навалюють артою і Градами по всьому Новоазовському району, найбільше страждають Саханака, Ленінське та Комінтернове".



Втім, українські військові офіційно не застосовують заборонених мінськом озброєнь. Як відомо, все заборонене озброєння відведено від лінії розмежування. Однак українським військовим дозволено стріляти у відповідь. І коли відбувається провокація - важка артилерія повертається на позиції і використовується за призначенням, кажуть українські військові.



Що далі



Командування ЗСУ на передньому краї продовжує використовувати тактику бою малими групами за підтримки артилерії. Настрій у бійців серйозно змінився порівняно з ситуацією в минулому році: через стільки місяців ЗСУ знову, нехай і повільно, але просуваються вперед. У сюжеті 1+1 з передової боєць з позивним "Сміливий" з 24-ї бригади з посмішкою говорить: "Кожен день по нам валять. Якби ми не посміхалися - то що ще нам робити? Ми їх морально тиснемо. Вони стріляють - ми сміємося". Бригада бійця рухається вперед.



Проти українських військ використовуються, крім важкої артилерії, заборонені мінськими угодами танки. Гібридні війська РФ все частіше вдаються до використання бронетехніки та артилерії. Це може говорити про те, що ситуація в окопах бойовиків починає виходити з-під контролю. Учора терористами довелося кілька разів зупиняти панічні настрої, скликати брифінги і заспокоювати тили: "Змін в позиціях немає"; "Ми не відступаємо"; "З місць повідомляють, що все під контролем".





Докучаєвськ, як і Дебальцеве, повинен бути під контролем України - згідно з Мінськом

За словами представників української розвідки, росіяни продовжують використовувати тактику масового наступу в критичних ситуаціях: незважаючи на втрати, гібридні війська РФ намагаються відбити втрачені позиції і гинуть в ще більшій кількості. Саме так учора був ліквідований один з польових командирів бойовиків з позивним "Грек" - соратник одного з ватажків донецьких терористів Олександра Ходаковського. "Сьогодні вранці він (Грек) повів підкріплення на позицію, що знищували. А тепер його немає", - повідомив сам Ходаковський.



Повзуче звільнення українських територій, судячи з непоганих результов останніх місяців, буде продовжено. Можливо - з невеликою паузою для перегрупування і закріплення на нових позиціях. Але чим ближче ЗСУ до Горлівки, Дебальцеве, Донецька, Луганська, Калинове, Комінтернове та Докучаєвська - тим запеклішою буде російська армія. Якщо Москва не припинить саботувати виконання мінських угод, можливо, рано чи пізно ЗСУ повністю відновлять контроль над територіями, закріпленими за Україною в Мінську. А потім з метою захисту мирного населення почнуть поступове звільнення і інших територій - в контратаці. "Все це наша, українська земля", - не перестають нагадувати бійці ЗСУ, яким давно набридло стояти під обстрілом росіян і робити вигляд, що так і має виглядати перемир'я.



Цієї ночі бої тривали уздовж всієї лінії розмежування. Повідомлення надходять з різних місць. У соціальних мережах жителі окупованих територій говорять про звуки розривів в районі Горлівки і Донецька, повідомляють про запуски ракет, мін і снарядів у бік ЗСУ - нібито у відповідь. Війна триває.



Учора в зоні АТО загинули четверо українських військових. На відміну від російських гібридних військ, прізвища всіх українських загиблих бійців російсько-української війни будуть оприлюднені, як тільки їхні сім'ї будуть сповіщені. Сім'ям загиблих обіцяють всю необхідну підтримку.



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