Відновлення територіальної цілісності - об'єднуючий принцип

Повернення повного контролю над кордонами країни і деоккупація - цілі, які можуть стати основою взаєморозуміння всіх політичних сил України

Валентина Романова

Головний експерт Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна"



Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

Політична напруженість стає все більш відчутною, чому є ряд причин. Одна з них - загострення партійної конкуренції. З точки зору політології це абсолютно нормально, адже боротьба за владу є властивістю політичних партій як таких. У той же час етап державного формування та демократизації, через який сьогодні проходить Україна, вимагає від політичних партій не тільки протистояння, але й консолідації зусиль заради спільної мети - відновлення територіальної цілісності і суверенітету Української держави.Досвід державного формування, який вже отримала Україна, свідчить: навіть ідеологічно несумісні політичні сили здатні в національному парламенті формулювати загальні позиції, не кажучи вже про партії, платформи яких можна віднести до одного політичного спектру. У статті "Українська утопія 25+", яка увійшла до збірки Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна" під назвою "Україна: національний транзит", я нагадую про досвід об'єднання зусиль різних політичних сил при прийнятті Конституційної угоди 1995 року і Конституції в 1996 році. Тоді президент Леонід Кучма, який прийшов до влади як представник регіоналістічної політичної партії, і парламентські фракції націонал-демократичних партій, які стояли на позиціях інституційної централізації, відносно успішно консолідували свої зусилля. Ліві фракції, які на той момент мали сильні позиції в парламенті, блокували частину цих ініціатив. Проте, найсуттєвіші елементи інституційної централізації були прийняті: виконавчі комітети обласних і районних рад стали місцевими державними адміністраціями та отримали статус органів державної виконавчої влади.Сьогодні Україна знаходиться на іншому етапі формування нації і держави. Незважаючи на те, що ідеологічно відмінні партії в парламенті мають різні погляди на оптимальні відносин по лінії "центр-регіони", їх об'єднує прихильність до децентралізації влади при збереженні унітарної України. Завдяки цьому курс на децентралізацію став важливою частиною актуальної політичної дійсності, правда, поки тільки в "мирній" частині України. Після анексії Криму Росією і через військові дії за участю російських військових в ОРДЛО можна почути звинувачення в тому, що перспективи реінтеграції тимчасово неконтрольованих урядом територій переважно політико-дипломатичним шляхом - це утопія. Періодично в вихорі політичної боротьби подібні месиджі транслюють і парламентські партії. На мою думку, етапи державного та демократизації, через які сьогодні проходить Україна, вимагають від них іншого: консолідації зусиль для відновлення країни в межах 1991 року. Відновлення територіальної цілісності і суверенітету має бути "спільним знаменником" для всіх партій, незалежно від ідеологічних розбіжностей між ними і загострення партійної конкуренції.