Заборона обшуків: ініціатива гарна, але неоднозначна

В країні проводиться сотні обшуків, а провадження до суду так і не доходять

Володимир Рудниченко

старший юрист Integrites



Звісно, не можна не вітати ініціативу Генерального прокурора щодо заборони обшуків великих платників податків (ВПП) без відома керівництва Генеральної прокуратури. Хтось повинен був почати цю боротьбу або хоча б звернути на увагу на проблему.Справді, в країні проводиться сотні обшуків, а провадження до суду так і не доходять. Можна безкінечно перераховувати гучні обшуки 2016 – 2017 років, однак не так гучно звучать дані щодо результатів розслідування кримінальних проваджень, в яких вони проводились. Не чути новин про повідомлення про підозру або скерування до суду проваджень щодо EX.UA, Інтертелекому, МФК "Гулівер", тощо. Масштабні обшуки в Міжнародних авіалініях України та Міжнародному аеропорту "Бориспіль" закінчилися "обґрунтованою відмовою" Спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького повідомляти про підозру службовим особам вказаних підприємств. Навіть НАБУ не може надати результати обшуків піврічної давнини у Міжнародному аеропорту "Одеса". А найгучнішій обшук цього року у ТОВ "Тедіс Україна", згідно з виступом Генерального прокурора, закінчився: "виплатою найбільшого штрафу в історії Антимонопольного комітету - 300 млн. грн." та "початком процесу зміни бенефіціарів компанії "Тедіс" - громадян РФ". Річ у тім, що обидва ці факти не мають відношення до кримінального процесу і ще раз підтверджують, що обшуки є заходом впливу та тиску.Під час обшуків у компаній вилучають майно та речі, а власники бізнесу не можуть захистити свої права. Чинний кодекс навіть не сприймає особу, в якої проведено обшук, як повноцінного учасника кримінального провадження, якщо вона не підозрюваний та не потерпілий. У неї немає статусу, а, отже, і прав.При цьому ініціатива Генерального прокурора теж неоднозначна. Він заборонив проведення обшуків лише у великих платників податків і лише без узгодження з керівництвом. Чи це виключає їх проведення? Ні. Чи розмите поняття "керівництво Генеральної прокуратури"? Так. Окрім заступників Генерального прокурора є ще безліч начальників Департаментів, їх заступників, начальників управлінь, тощо. До того ж виникають сумніви щодо приїзду до ГПУ перед кожним обшуком працівників регіональних правоохоронних органів. Чи допоможе новий наказ уникнути тиску на бізнес? Ні. Великі платники податків - це менше 20% бізнесу країни. Виникає питання, чи іншим представникам бізнесу захист не потрібен?Ідея з наказом гарна, але не треба забувати, що за законодавством слідчий та прокурор керуються лише вимогами закону (а не наказу), відповідно до якого вони є процесуально незалежними особами. Генеральний прокурор, в ракурсі Кримінального процесуального кодексу України, є лише адміністративним керівником інших прокурорів і на хід досудового розслідування впливати не має права. З іншого боку, контролювати їх зобов’язаний слідчий суддя, який здійснює судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розглядає клопотання слідчих і прокурорів про дозвіл на проведення обшуку.