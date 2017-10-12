Винесення догани Горбатюку – перший крок до його звільнення

Чому, на думку Віктора Трепака, намагаються звільнити Сергія Горбатюка з Генеральної прокуратури

Керівнику Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергію Горбатюку оголосили догану – цілком очікувано і передбачувано. Річ у тім, що "наверху" вже давно прийняли рішення про усунення Горбатюка з вказаної посади (мені вже доводилось про це писати). Він – не «свій», не ручний, а відтак його «непідконтрольність і некерованість» при розслідуванні злочинів режиму Януковича може призвести до результатів, які зовсім не потрібні діючій владі. Якщо називати речі своїми іменами, то через це Горбатюк на свій посаді давно вже став не лише небажаним, але й певною мірою небезпечним. Єдине, що стримувало і ще певною мірою стримує від звільнення Горбатюка, – це суспільна думка, яка значною мірою на його боці.

Винесення Горбатюку догани – це перший крок до його звільнення. І початок спрямування суспільної думки в потрібному руслі. Найближчим часом слід очікувати ще чогось подібного, що має переконувати суспільство у тому, що Горбатюк на вказаній посаді істотно недопрацьовує, порушує закон і є конфліктним працівником. А потім його, скомпрометованого в очах суспільства, усунути від керівництва Департаменту спеціальних розслідувань, «повісивши» на нього «усіх собак» за розслідування «злочинів проти Майдану».

Показовими у цій історії з доганою є два моменти, а саме те, ХТО виступив ініціатором притягнення Горбатюка до відповідальності, і за ЩО йому винесли догану.

Скаргу на нього до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів написав одіозний заступник генпрокурора по слідству Столярчук, який курує слідством ще з часів Шокіна. Переконаний, що діяльність Столярчука на посаді заступника генпрокурора при двох генпрокурорах ще отримає свою адекватну оцінку. Але це – попереду...

Горбатюку поставили в вину порушення дисципліни через невиконання наказів Столярчука. Як пояснив Горбатюк (у мене особисто немає підстав йому не вірити, бо я особисто знаю їх обох), Столярчук упродовж певного часу перешкоджав розслідуванню трьох гучних справ щодо злочинів посадовців, пов’язаних з генпрокурором-втікачем Пшонкою. За словами Горбатюка, Столярчук робив все можливе аби звести справу нанівець, навіть намагався забрати справи, винісши про це незаконні постанови. Горбатюк у свою чергу оскаржив ці постанови, вбачаючи в діях Столярчука ознаки злочину, і в результаті... отримав догану.

Я не ідеалізую Сергія Горбатюка як керівника Департаменту спеціальних розслідувань. Понад те я неодноразово публічно висловлював критичні зауваження на його адресу. Разом з тим, я глибоко переконаний у тому, що звільнення Горбатюка з посади керівника Департаменту матиме істотні негативні наслідки – і не лише для розслідування злочинів режиму Януковича. Адже це розслідування безпосередньо стосується колишніх і нинішніх «сильних світу цього», які впливають на розвиток ситуації в країні. Це розслідування, яке може допомогти запобігти рецидиву масштабного свавілля влади, а може цього й не зробити. Усе залежить від того, як воно буде проведене.

На моє переконання, Горбатюка усувають з посади не за провал роботи. «Наверху» вже мало кого цікавить об’єктивне і всебічне розслідування, «там» є потреба у розслідуванні, яке спрямовуватиметься на досягнення приватно-політичних інтересів. Вперше це стало зрозумілим і очевидним, коли з Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ забрали «жирні» справи і передали їх до інших підрозділів.

Зрозуміло, що в руках керівника цього Департаменту об’єктивно зосереджені головні «нитки» розслідування злочинів режиму Януковича. Саме він повинен скласти усі пазли розслідування в одну картину, яка має показати не лише безпосередніх виконавців злочинів, але й вивести на найголовніших організаторів. Багато епізодів уже відпрацьовано його командою і справи по ним направлено до суду. Але цього недостатньо – до відповідальності мають бути притягнуті ті, хто організував і керував побоїщами на Майдані, узурпував державну владу, тотально розкрав державу.

Необхідно враховувати те, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ веде надскладне розслідування в умовах «внутрішньої» і «зовнішньої» війни. Його команді доводиться бороти спротив всередині ГПУ, зокрема з боку того ж Столярчука. У багатьох випадках Департамент спеціальних розслідувань не отримує належного сприяння з боку інших правоохоронних органів. А деколи – вони саботують або ж відкрито протидіють слідчим Департаменту.

Тому звільнення Горбатюка може призвести до розвалу розслідування злочинів режиму Януковича. Вважаю, що у цій ситуації звільняти потрібно заступника генпрокурора Столярчука. Це б зняло одну з основних перешкод у розслідуванні вказаних справ, дало б друге дихання слідчим і прокурорам Департаменту спеціальних розслідувань.

Відтак на догану Горбатюку треба дивитися не як на просте дисциплінарне стягнення, а як на тривожний сигнал перспективі розслідування тієї страшної злочинної діяльності найвищих посадових осіб, яку пережила Україна у 2010-2014 рр.

Водночас на нинішньому керівнику зазначеного Департаменту лежить велика відповідальність – він взяв на себе важку «ношу» і має донести її до кінця. Конфлікт між ним і керівництвом ГПУ, який судячи з усього досягає апогею, – це не внутрішньо-прокурорський конфлікт.

Виходячи з цього, а також враховуючи надважливе значення об’єктивного та всебічного розслідування «справ Майдану», Горбатюку, діючи в рамках закону, варто було б:

1) розкрити суспільству суть конфлікту між ним та керівництвом ГПУ, заходи, які ним здійснювалися для вирішення цього конфлікту, та реакцію керівництва ГПУ на його рапорти, звернення тощо;

2) поінформувати суспільство про основні результати розслідування, яке упродовж майже трьох років здійснює очолюваний ним підрозділ із зазначенням того, по-перше, коли бодай орієнтовно можна очікувати завершення розслідування по ключовим фігурантам, по-друге, що наразі є головними перешкодами у цьому розслідуванні;

3) невідкладно дати процесуальний рух тим підозрам, які готові до повідомлення. Допускаю (а Горбатюк це знає напевне), що такі підозри щодо ряду колишніх і нинішніх високопосадовців не будуть погоджені керівництвом ГПУ, зокрема тим же Столярчуком. Але за наявності підстав це треба робити обов’язково, навіть розуміючи, що такі кроки зумовлять ініціювання нових доган. І в межах можливого інформувати суспільство про такого роду процесуальні рішення (як це роблять НАБУ і САП).

Розумію, що у такому разі Горбатюку вже відкрито доведеться йти проти системи. Як розумію й те, що відстояти свою правоту і захистити справу, яку він робить, Горбатюк може лише за підтримки суспільства.

Віктор Трепак

професор кафедри Національної академії Служби безпеки України





