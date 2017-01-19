Twitter-дипломатія: найскандальніші твіти Трампа

Захоплення Трампа соціальною мережею Twitter вже переросло з дивною примхи в привід для невдоволення американських політиків і світової громадськості

Обраний президент США Дональд Трамп безпрецедентно активно, як для глави США, використовує свій аккаунт в Twitter. Це привернуло увагу і американських політиків, і ЗМІ, і лідерів інших країн, і зірок Голлівуду. Явище вже отримало назву Twitter-дипломатії. Наприклад, в своєму мікроблозі Трамп повідомив про одну з найрезонансніших номінацій для своєї адміністрації - кандидата на пост державного секретаря Рексе Тіллерсона. Про рішення піти з бізнесу в політику він теж оголосив через свій аккаунт: "Президентство - куди більш важливе завдання!".

Про найскандальніших твіти Трампа - в матеріалі ЛІГА.net

"Брехливі журналісти"

Соціальна мережа стала для обраного президента майданчиком для критики американських ЗМІ. Першими під шквал обурення потрапив TheNewYorkTimes (цьому виданню Трамп присвятив цілих 10 твітів, називаючи його не інакше як "брехливе").

"Я прийняв дзвінки від багатьох іноземних лідерів, незважаючи на те, що провальний NYTimes писав. Росія, Британія, Китай, Саудівська Аравія, Японія, Австралія, Нова Зеландія та інші. Я завжди доступний для них. NYTimes просто засмучені, що виглядали дурнями в висвітленні мене ", - написав Трамп намагаючись спростувати свою" недоступність ".

Телеканал CNN, серед іншого, нібито віддавав перевагу його суперниці Хілларі Клінтон і всіляко її підтримував.

"Які докази у вас є того, що Дональд Трамп не постраждав через шахрайство на виборах? Журналіст? Роби свою роботу !", - звернувся обраний президент зі свого аккаунта до телеканалу і одному з його журналістів.

Журнал Vanity Fair, на думку Трампа, і зовсім розучився писати. "Хто-небудь бачив дійсно убогий номер журналу Vanity Fair. Це провал, велика проблема, в'янення. Грейдон Картер (редактор Vanity Fair - ред.) .., немає таланту, відсутній!", - висловився Трамп.





Дісталося і каналу NBCNews, який не приписав Трампу належних заслуг. "Абсолютно необ'єктивний NBCNews збився зі шляху, кажучи про анонсований (компаніями - ред.) Ford, GM, Lockheed та іншими повернення робочих місць в США, але це не має нічого спільного з Трампом, це фейковий новини! Запитайте генеральних директорів цих компаній про реальні факти! (вони - ред.) повертаються завдяки мені!", - обурився обраний президент.





Однак Time Magazine і Financial Times удостоїлися похвали за те, що назвали його людиною року. Критика ЗМІ Трампом виглядає загрозливо, з огляду на його передвиборні обіцянки активувати закон про наклеп.

"Жахлива Операція" і "Дуже сумно"

Першою заявою, яку підхопили світові ЗМІ, стала загроза Трампа скасувати угоду з Кубою, підписану в 2015 році Бараком Обамою і Раулем Кастро і яка відновлює дипломатичні відносини, перервані в 1961 році.

"Якщо Куба не прагне укласти вигіднішу угоду, для кубинського народу і народу США в цілому, я відміню угоду", - написав обраний президент.

Висловлюючись на підтримку Ізраїлю, Трамп нагадав про свою ще одну передвиборну обіцянку скасувати ядерну угоду з Іраном, що обмежує ядерну програму країни в обмін на зняття санкцій. Угода була підписана 14 липня 2015 року, між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною.

"Початком кінця була жахлива угода з Іраном ...", - написав Трамп.

На погрози обраного президента звернули увагу в Європі і закликали обраного президента зберегти нібито невигідну для США угоду.

Кілька змінивши традиції, Трамп в своєму Facebook висловив підтримку Ізраїлю, коли в Радбезі ООН розглядали резолюцію, що закликає припинити будівництво ізраїльських поселень на палестинській території.

На думку обраного президента, резолюцію треба було скасувати.

"США вже давно дотримуються позиції, по якій світ між ізраїльтянами і палестинцями досяжний тільки через прямі переговори між сторонами, а не через нав'язування умов через ООН. Це ставить Ізраїль в дуже невигідну переговорну позицію і вкрай несправедливо по відношенню до всіх ізраїльтян", - написав він.

США відмовились ветувати резолюцію і утрималися від голосування. Решта 14 членів Радбезу ООН проголосували за. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що не буде дотримуватися "ганебної" резолюції і перегляне свої відносини з ООН. Однак підтримку Трампа він оцінив.

Нетаньяху теж вибрав Twitter способом комунікації і подякував обраного президента США.





Незабаром після голосування по резолюції, Трамп вирішив розкритикувати і саму ООН, назвавши організацію "клубом за інтересами".

"У ООН такий великий потенціал, але зараз це всього лише клуб за інтересами, де люди спілкуються і добре проводять час. Дуже сумно!", - написав він .





На цьому обраний президент не зупинився і пізніше заявив, що "ООН створює проблеми замість того, щоб їх вирішувати".

Ще до інавгурації Трамп встиг загострити відносини з Китаєм, поговоривши по телефону з президентом Тайваню Цай Ін-Вень. Розмова глав США і невизнаного Тайваню відбулася вперше з 1979 року. Загрозу для дипломатичного скандалу з Китаєм Трамп в цьому не побачив і традиційно висловився з цього приводу в Twitter.

"Президент Тайваню подзвонила мені сьогодні, щоб привітати з обранням на посаду президента. Спасибі", - написав він, підкреслив, чиєю ініціативою була розмова.





Пізніше він написав ще один твіт.

"Цікаво, США відправляють Тайваню мільярди доларів на військове спорядження, але я не можу прийняти вітальний дзвінок", - іронізував Трамп.





Китай після інциденту висловив дипломатичний протест.

Трамп не упустив нагоди покритикувати Китай у відповідь, але з іншого питання. Обраного президента США схвилювали заяви Північної Кореї про готовність до випробувального запуску міжконтинентальної балістичної ракети. Трамп вирішив звинуватити Китай у бездіяльності стосовно КНДР.

"Китай отримав величезну кількість грошей і багатства від США в результаті абсолютно односторонньої торгівлі, але не може допомогти з Північною Кореєю. Відмінно!", - обурився він.

"Дурні люди і дурні"

Найбільше уваги американські, європейські, в тому числі українські, і російські ЗМІ і політики звернули на твіти Трампа про Росію і Владимира Путіна.

Обраний президент вирішив похвалити Путіна за його рішення не висилати з Росії американських дипломатів у відповідь на висилку Обамою дипломатів РФ з США.

"Відмінний хід Я завжди знав, що він дуже розумний.", - написав Трамп.





Пізніше Трамп присвятив цілих три твіти питанню важливості відновлення відносин між США і РФ.

"Хороші відносини з Росією -це добре, а не погано. Тільки дурні люди або дурні подумали б, що це погано. У нас достатньо проблем в світі і без цієї. Коли я буду президентом, Росія поважатиме нас куди більше, ніж зараз і обидві країни будуть, можливо, працювати разом, вирішуючи деякі з численних великих і невідкладних проблем і завдань світу ", - заявив привселюдно Трамп.











На цих словах, а точніше твітах, Трамп не зупинився і продовжив розвивати тему. 14 січня він заявив, що може скасувати санкції проти Російської Федерації в тому випадку, якщо співпраця з РФ буде корисною.

У відповідь обраного президента закликали переглянути ставлення до РФ Обама, американські сенатори, Німеччина і спецслужби США.

"Вау, Арнольда розбили".

Трамп вирішив критикувати не тільки іноземні держави та окремих політиків, а й зірок американського кінематографа.

Він висміяв Арнольда Шварценеггера за низькі рейтинги його шоу "Учень знаменитості".

"Вау, опубліковані рейтинги, і Арнольд Шварценеггер розбитий справжньою "машиною рейтингів "Д.Дж.Т. (Дональдом Джоном Трампом - ред.). Причому будучи зіркою кіно. І ми порівнюємо перший сезон з 14-м. А тепер порівняйте його перший сезон з моїм. Але яка різниця, адже він підтримував Хілларі і Кейсіка ", - написав він.

Випад Трампа здивував американців, адже до цього Шварцнеггер закликав націю підтримати обраного президента і "не скиглити". Втім, ще до виборів актор заявляв, що не голосуватиме за республіканського президента.

На церемонії вручення премії Золотий глобус актриса Меріл Стріп згадала випадок, коли Трамп спародіював журналіста з інвалідністю. Це, за словами актриси, "розбило їй серце". Але імені Трампа вона не згадала.

Обраний президент не змусив себе чекати і традиційно за допомогою Twitter відповів "недоброзичливці".

"Меріл Стріп одна з найбільш переоцінених актрис Голлівуду, не знає мене, але критикувала минулої ночі на Золотому глобусі. Вона ....", - написав він.

Сама Стріп утрималася від коментарів твіта, але за неї удару у відповідь завдав колега - голлівудський актор Джордж Клуні. Він заявив, що США "трохи не пощастило з президентом". "У цей момент в нашому житті ми повинні сподіватися, що він не знищить все", - додав Клуні.

"Не правдивість преси змушує мене твітити".

У своїх твітах Трамп неодноразово згадував і реформу ObamaCare, яку погрожував скасувати ще в майбуття кандидата в президенти США. Останньою публікацією на цю тему в соцмережі Трамп остаточно дав зрозуміти про свої наміри, написавши "непосильний медичний закон скоро стане історією".

Сам Трамп пояснив свою прихильність соціальної мережі недовірою до ЗМІ.

"Якби преса висвітлювала мене правдивіше і достойніше, у мене було б менше причин твітити. На жаль, я не знаю, коли це станеться.", - пояснив він.

Журналісти припускають, що саме відверті записи Трампа в соціальних мережах стали однією з причин, чому американці віддали свої голоси за кандидата від республіканців.

Однак своє невдоволення Twitter-дипломатією вже починають висловлювати політики США. "Я спробую бути коректною. Мене дуже турбують твіти та повідомлення, які вони передають.", - сказала Мадлен Олбрайт, колишній держсекретар США.

"Дуже важливо розуміти, на якому ми шляху, яка роль Сполучених Штатів, яка буде наша поведінка, як відповідального міжнародного гравця у співпраці з іншими і твіти для цього, я вважаю, не годяться", - підкреслила вона.

"Твіт, цитую: "дуже мудро" на адресу Володимира Путіна за ігнорування їм американських санкцій - це не зовнішня політика. США не веде зовнішню політику через твіти, а тим більше не робить компліменти Путіну, після того, як розвідувальні агентства підтвердили, що Росія втрутилася в наші вибори ", - заявив Чак Шумер, лідер в демократичної меншості Сенаті США.

Чи змінить Трамп свою манеру інформувати громадськість і спілкуватися з політиками через соціальну мережу після інавгурації невідомо. Однак цілком можливо, що лідерам інших держав доведеться використовувати Twitter як джерело інформації про можливі рішення і плани нової адміністрації США.

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