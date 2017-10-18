Тема дня. У Сирії розгромили ІД, але це не кінець

У Сирії починається боротьба за так званий спадок терористів Ісламської держави

Збройні загони курдо-арабського альянсу в Сирії остаточно вибили бойовиків з великого міста Ракка, раніше де-факто "столиці" терористів Ісламської держави в країні. Звільнення міста було однією з головних цілей міжнародної антитерористичної коаліції на чолі зі США, яка веде бойові дії проти джихадистів в Іраку і Сирії. Тепер в Сирії починається новий етап - змагання за так званий спадок Ісламської держави. Деталі - в матеріалі LIGA.net Операція зі звільнення сирійської Ракки, яка розташована в 90 км від кордону з Туреччиною й була захоплена бойовиками ІД на початку розповзання цієї терористичної мережі на Близькому Сході в 2014 році, стартувала 6 червня. За даними розвідки США, в місті знаходилося від двох до чотирьох тисяч бойовиків. Терористи перемістили свою "столицю" в Дейр-ель-Зор в 140 км від Ракка.. Вранці 17 жовтня сили Альянсу рапортували про те, що взяли Раккупід повний контроль. "У Рацці все скінчено, наші війська взяли місто під повний контроль. Військові операції припинені, йде зачистка", - заявив спікер військ визволителів Талал Селло. За його словами, в деяких кварталах залишилося чимало замінованих ділянок і можуть бути окремі снайпери ІД.Один з членів громадської ради Ракки Омар Аллош розповів, що між джихадистами і представниками підтримуваної США сирійської опозиції була досягнута домовленість про евакуацію бойовиків з Ракки. Він додав, що бойовики, більшість з яких є іноземними найманцями, планували йти з міста разом з 400 мирними жителями, які виступали в якості живого щита.. Бойовики залишалися на останніх ділянках - в районі міського стадіону та національного госпіталю. При звільненні лікарні були знищені 22 бойовики. Звільнивши Ракку від терористів, коаліція на чолі зі США виконала одну зі своїх головних цілей. В Іраку також успішно тіснять джихадистів. 9 червня іракські військові за підтримки коаліції, очолюваної США, звільнили місто Мосул від бойовиків ІД, яке був під їх владою три роки.. Як пояснив в коментарі LIGA.net директор інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України Олександр Богомолов, тепер в Сирії почнеться боротьба за так званий спадок Ісламської держави, а це в першу чергу енергетичні ресурси."За цей спадок розгромленої ІД боротимуться з одного боку курдо-арабський альянс (так звані демократичні сили Сирії), з іншого боку - підтримувані Росією сили Асада, а з третього боку - Туреччина, яка не хоче посилення курдів біля свого кордону", - зазначив Богомолов.Він додав, що ситуація, яка склалася в Сирії, нагадує дитячу гру калейдоскоп, в якій досить незначного струшування, і може початися новий виток боротьби за владу.

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