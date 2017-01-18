Євген Нищук: Декомунізація проходить комуністичними методами

Міністр культури - про якість телеконтенту, реформування міністерства, декомунізацію, перспективи нашого Євробачення і необережні фрази

Якість ефірної сітки турбує вже довгий час . Телебачення , багато в чому , це пропаганда . А в певній мірі цензурувати пропаганду необхідно

Євген Нищук , мабуть, найбільш далекий від кабінетної номенклатури і бюрократії член Кабінету міністрів України. Актор театру і кіно, голос і ведучий обох Майданів, Нищук ніколи не приховував своїх політичних поглядів, орієнтованих на патріотизм і європейські цінності. На відміну від багатьох перших осіб української опозиції часів Януковича, Євген не покинув сцену Майдану в найнебезпечніші і спекотні дні Революції Гідності - його голос підтримував і мотивував людей до останнього. Точніше - до перемоги, після якої настала черга першого приходу актора Нищука в український уряд - з лютого по грудень 2014 року він займав пост міністра культури. Потім, після невеликої перерви "на Кириленка", з квітня 2016-го і до сьогодні Нищук очолив міністерство культури вдруге. В інтерв'ю ЛІГА.net міністр розповів про своє ставлення до методів проведення декомунізації, поділився планами культурної політики України в новому році, розповів про підготовку до Євробачення-2017 і торкнувся теми підступності інформаційних воєн.- Якість ефірної сітки турбує вже довгий час. Не те, щоб турбує, а взагалі особисто у мене як у людини викликає негативні емоції. У Facebook я, наприклад, отримую останнім часом багато повідомлень в дусі: Зробіть щось фз цим - забороняйте, регулюйте, впливайте на те, що ми дивимося в новорічну ніч або святкові дні. На жаль, важелів впливу у Міністра культури на цей процес практично немає. Але ми працюємо над тим, в тому числі і за допомогою депутатського корпусу та Нацради з питань телебачення - розробити варіанти впливу на телеканали. Або через закон або через певні санкції з боку Нацради.Ситуація дуже делікатна, тому що легко звинуватити в цензурі з боку держави, втручанні в редакційну політику. Я неодноразово говорив, що я проти цензури на мистецтво, але...- У тому-то й справа, телебачення, багато в чому, це пропаганда. А в певній мірі цензурувати пропаганду необхідно. У нас є міністерство інформаційної політики, є Держкомтелерадіо, які повинні розробити стримуючі механізми, і ми, як міністерство, зможемо приєднатися до процесу. Наприклад, існує канал "Культура", за який я частково боровся і хочу боротися. Його зараз перевели в редакцію, а це був хороший телеканал, який багато працював, в тому числі, і в дослідницькій площині - робив передачі в різних жанрах про наших прекрасних митців. Вони і продовжують це робити, але ресурсів не вистачає і охоплення не те, якого хотілося б.А так я згоден - у телеканалів є можливості виробляти якісніший сучасний контент на новорічну та різдвяну тематику в тому числі. Просто дивує, чому так не роблять.- Ну, є ще програма Сергія Притули "Вар'яти". В даному випадку це хороша противага іншим в тому ж форматі.- В цілому процес декомунізації позитивний, неминучий і логічний - через це проходили багато країн. Інша справа, що в деяких випадках бувають перегини. Те, що зникають пам'ятники Леніну та інші кам'яні ідоли - це добре, але існує велика кількість творів мистецтва і об'єктів радянського часу, які варто було б зберегти. Навіть пропагандистського спрямування. Формат збереження можна обговорювати - наприклад, виділити для них окремий музейний комплекс. Зараз обговорюється можливість зробити подібний на території київського ВДНГ.

- Як правило, це скульптурні композиції. Є пам'ятники, створені відомими скульпторами, є хороші мозаїчні роботи на стінах будівель, на зупинках і вокзалах - не тільки в Києві. Мені шкода, що вони часто просто збиваються і зафарбовуються. Тобто декомунізація проходить фактично комуністичними методами. Це історія і не обов'язково її знищувати, адже можна просто перемістити в спеціально відведене місце. Наприклад, по дорозі до Львова на трасі був дуже складний з технічної точки зору і якісний - з точки зору мистецтва об'єкт - "Пам'ятник бійцям Першої кінної армії", скульптори якого за нього стали Лауреатами Державної премії ім. Т. Г. Шевченка. Він прямо нависав над дорогою, а зараз там просто металевий скелет, пам'ятник повністю розібраний на металобрухт, але я вважаю, що треба було зберегти.

Читайте також: Декомунізація або вандалізм: хто і як повинен зносити пам'ятники

У цьому контексті я ініціював приєднання України як спостерігача до угоди Ради Європи з культурних маршрутів. Один з таких маршрутів називається "Шляхами тоталітаризму". І якраз країни, які об'єдналися в цьому маршруті - Румунія, Чехія та інші, разом думають і знаходять нові способи подання спадщини тоталітарного режиму. Це стосується і будинків, і монументів, і цілих міських районів.Є перегини і точки зору декомунізації на ТБ. Наприклад, в заборонах на кіно радянського періоду. Дійсно, в ряді фільмів знімалися актори, які або підписували якісь колективні листи антиукраїнського характеру, або висловлювалися публічно - словом, якось засвітилися не з нашого боку в українсько-російській війні. Наприклад, є такі в епізодах "Іронії долі".Але ж багато з цих фільмів знімалися 30 і більше років тому - актори виглядали інакше, та й персонажі, якщо чесно, в свідомості людей живуть окремим життям від акторів, які їх грали. До того ж, це, м'яко кажучи, не прем'єрні покази, і, при нинішньому розвитку Інтернету, будь-який бажаючий без труднощів завантажить все, що завгодно. Саме тому зараз ми в процесі створення міжвідомчої комісії з СБУ, Нацрадою з питань телебачення і громадським сектором для того, щоб врегулювати певні речі, які були спочатку незграбно опрацьовані. Звичайно, ми не повинні загравати з радянською ностальгією - цей час на щастя пройшов, до того ж - йде війна. Але недостатня делікатність і рубка з плеча може привести до діаметрально протилежних результатів, ніж ті, які ми чекаємо від декомунізації.- Хотів би відзначити збільшення фінансування. Можливо, тому що у колег з міністерства фінансів і профільних парламентських комітетів була довіра і особисто до мене. Принаймні, від тези, що культура фінансується за залишковим принципом, нам вдається потихеньку йти.- Один з головних пунктів - серйозне збільшення фінансування українського кіновиробництва (500 мільйонів гривень складе бюджетне фінансування Держкіно у 2017 році -). Уже в минулому році в прокат вийшло багато українських фільмів і один 3D-мультфільм. І це вже не тільки арт-хаус і фестивальне кіно, яке в Україні дуже високої якості і це підтверджують наші численні нагороди, а й популярний жанр, розрахований на широкого кіноглядача. Поки є ряд питань до якості, але і воно неминуче буде поліпшуватися з нарощуванням обсягів виробництва.Зазначу, що планується серйозно поліпшити якість і обсяг своїх телесеріалів - це безпосередньо стосується питання якості сітки телевізійних ефірів, з якого ми почали розмову. Телеканали дуже залежать від телесеріалів. Ми спілкувалися з власниками телеканалів, які стверджують, що у них своє, а, значить, українське виробництво. Хоча за тематикою, картинкою і акторським складом воно часто не відрізняється від російського продукту. Тоді вони кажуть, що готові замінити це на чисто український продукт, але так як він в перший період навряд чи буде окупатися, телеканалам потрібна буде допомога держави.Можливо, потрібно піти і на це. До речі, так було, коли бюджет компенсував кінотеатрам перехід на повністю український дубляж. Минуло зовсім небагато часу і всі переконалися, що український переклад і дубляж в рази краще і якісніше російського. І сьогодні такої проблеми просто немає. Так само, впевнений, буде і зі сприйняттям україномовних серіалів з чисто українською тематикою. Потрібно тільки почати. Нам сьогодні дуже не вистачає простого іронічного і доброго українського кіно і серіалів - про людей, без зайвої патетики. Бути може, відразу досягти високої якості не вдасться, але, повторюся, якість породжується системністю. На кіновиробництво в 2017 році виділено 500 мільйонів гривень - в минулі роки було не більше 200 мільйонів.

Євробачення принесе Україні прибуток і ті 15 мільйонів євро гарантованих державою в 2016 році повернуться вже в цьому році подвійним або потрійним прибутком

Також ми плануємо поліпшити і зробити системнішою презентацію України за кордоном. Наприклад, я говорю про український національний павільйон на Венеціанському бієнале, де презентуємо сучасне мистецтво України; про національний стенд на Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку та інших всесвітньо відомих майданчиках.Окремо також передбачено фінансування Інституту книги, в завдання якого, серед іншого, будуть входити і переклади українських авторів іноземними мовами і, навпаки, кращих актуальних іноземних творів - українською.Також чимала частина бюджету запланована на реставрацію історичних пам'яток національної спадщини - наприклад, ряду об'єктів Софії Київської, закінчуються роботи в Андріївській церкві. Це серйозна робота і серйозні витрати - багато історичних будівель, замки і палаци вимагають реставрації. Влітку 2016 ми створили національний центр ICCROM в Україні на базі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, завданням якого є збереження реставраційних методик і розвитку реставраційних шкіл в Україні з урахуванням передового міжнародного досвіду. Сюди ж можна віднести і питання, пов'язані з кіностудією Довженка, яка перебуває в жалюгідному технічному стані. Хотілося б дати їй нове дихання, наповнити її життям, мистецтвом, свіжим творчим потенціалом.- Хочу ще раз пояснити всім, що міністерство культури давно не займається утриманням об'єктів в регіонах - про це просто часто запитують. Згідно децентралізації вони знаходяться на балансах місцевих бюджетів. За нами залишився ряд театрів, які мають статус Національних. Серед них, наприклад, київські театри Франка і Лесі Українки, театр Заньковецької, харківська, одеська і львівська опери.Ми також не івент-агентство, яке організовує масові заходи в регіонах, хоча, дійсно, ми можемо підтримати хороші ініціативи. Міністерство культури має визначати основи і напрямки культурної політики, зберігати спадщину, а й впроваджувати сучасні тренди, сприяти обміну досвідом із західними фахівцями на благо всієї галузі, для цього проводити конференції, круглі столи, активно звучати в міжнародному контексті, як країна з унікальною культурою - як давньою, так і сучасною і актуальною.Повертаючись до сільських клубів, вони хоч і не перебувають в нашому господарському підпорядкуванні, але вони в сфері наших інтересів. Ці об'єкти зараз недооцінені, вони потребують модернізації та відповідності XXI століттю. Про це я часто говорю в спілкуванні з губернаторами, мерами міст і начальниками управлінь культури. Їх наявність розгалуженої мережі - клубів, бібліотек, будинків культури - може зіграти найважливішу роль в сфері культури, мистецької освіти, збереження традицій різних регіонів, залучення в ці стіни, як молоді, так і людей старшого покоління.

-

Зураб Аласанія, йдучи з поста директора Нацтелерадіокомпанії говорив, що вимога провести Євробачення без достатнього фінансування стала однією з причин розставання.



- Я не можу коментувати слова Зураба - у нього були свої причини.



- Багато говорять про іміджеве значення конкурсу. А яке ваше особисте ставлення до Євробачення? Чи не здається воно вам переоціненим, як у фінансовому, так і в культурному сенсі?



- Будь-яка перемога українця - це перемога всієї України. Євробачення - це ще одне вікно можливостей показати в прямому ефірі якими ми є насправді, а не такими, якими нас намагаються показати пропагандистські ЗМІ. Це можливість, щоб в світі стало більше правдивої інформації про сучасну Україну. Конкурс розкручений, він має прекрасну телевізійну сітку трансляцій по всьому світу, і це потрібно використовувати. Всі повинні побачити, що ми можемо прийняти міжнародний конкурс на найвищому рівні, що нам є що показати.



Зараз проходить процес затвердження основних локацій конкурсу - крім концертного залу потрібно забезпечити червону доріжку на відкритті, європейське містечко зі штабами кожної країни-учасниці і ще багато іншого. Попередньо можу сказати, що, можливо, червона доріжка буде біля Маріїнського палацу. Упевнений, що задіємо локацію Мистецького Арсеналу. Також центр міста, Контрактову площу і все, чим можна пишатися.

У нашому міністерстві зараз активно готуються стандарти - так званий "кошик культурних послуг". Це гарантія рівного доступу у всіх регіонах України до джерел творчості і культурного розвитку. І саме тут вищезгадані локальні культурні інститути відіграють ключову роль.- При всіх труднощах нам вдалося зберегти інтерес приватного капіталу до участі в культурній сфері. Багато в чому через те, що нам вдалося якісно змінити підходи і концепції. Наприклад, ті ж пам'ятні дати - День Незалежності, День Гідності, День пам'яті і примирення 8 травня проходять зовсім інакше - якісніше, сценарно розумніше і креативніше, ніж за всі попередні роки. Те ж саме стосується і інших ініціатив в сфері культури - люди, розуміючи свою відповідальність, за власним бажанням і в міру можливостей допомагають їх втілювати в життя.Одним з наших кроків, які допоможуть зробити це співробітництво ефективніше, стала розробка з колегами в складі експертів і фахівців у сфері культури, представників Мінкульту, Кабінету Міністрів України, Адміністрації президента України - Закону про Український культурний фонд. Він пройшов численні обговорення на різних рівнях і був схвалений на засіданні Ради Реформ при президенті України. Ми, як учасники процесів прагнемо до систематизації роботи, переосмислення механізмів взаємодії державного і недержавного секторів. Створення такого фонду буде супроводжувати модернізації і підтримки українського мистецтва, відповідних умов для розвитку інтелектуального і духовного потенціалу особистості і держави, забезпечення широкого доступу до культурної спадщини, підтримку культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний контекст. До цього процесу ми плануємо залучати високоякісних фахівців, які тісно взаємодіють з культурним товариством і є незалежними в прийнятті рішень. Буквально на днях цей Законопроект розглядатимуть у Верховній Раді і ми дуже сподіваємося на його підтримку депутатським корпусом.- Відразу після перемоги Джамали в Стокгольмі я зрозумів, що не можу не прийняти активної участі в цьому процесі. Звичайно, технічне і організаційне забезпечення конкурсу лежить на НТКУ як стороні контракту з EBU, але я прекрасно усвідомлював, що без політичної та культурологічної підтримки провести Євробачення буде набагато складніше. Це був непростий, але цікавий етап. І я вдячний прем'єр-міністру за довіру до мене і моєї роботи. Це стосується і підготовки урядових рішень, які ми повинні були прийняти, і іноді дуже складні переговори зі швейцарською стороною, і багато іншого. І жодного разу ми не стикалися з погрозами зриву проведення конкурсу. Нам вдалося, і це був безпрецедентний випадок, провести відкритий конкурс серед міст-претендентів. Кожен з учасників зміг показати себе, свій потенціал і свої перспективи. Як заступник голови оргкомітету я відвідав ті міста-фіналісти, які претендували на проведення конкурсу у себе - Київ, Одесу, Дніпро. Я в цьому процесі з самого початку - і в робочі та вихідні дні, і я абсолютно впевнений, - все під контролем і Євробачення в Україні пройде. Причому на найвищому рівні. Упевнений, конкурс принесе Україні прибуток і ті 15 мільйонів євро гарантованих державою в 2016 році повернуться вже в цьому році подвійним або потрійним прибутком.

- Давайте про те, чим пишатися точно не можна. Україна часто поступається в інформаційній війні проти Росії і проросійських сил. Я розумію, що є міністерство інформації, є спецслужби, але тема в загальному, світоглядна, гуманітарна. Ви як міністр культури, в чому вбачаєте слабкі місця і який ваш рецепт дій України в інформаційній війні. Особливо цікаво від вас почути, тому що недавня історія з

вашим висловлюванням про "генетику" була майстерно взята на озброєння і відпрацьована, в тому числі, і Кремлем.



- Очевидно, що ресурс, який використовує РФ настільки потужний, що протистояти тими ж засобами і з тією ж інтенсивністю нам дуже важко. Говорячи про ресурс, я маю на увазі не тільки російські інформаційні майданчики і їх симпатиків серед українських ЗМІ, але також майданчики західні - в своє лобі на Заході Кремль вкладає великі гроші.



Нам потрібно діяти інакше - варто було б прищеплювати своїй країні і своєму суспільству ін'єкцію розуміння того, де тобою маніпулюють. До слова сказати, наше молоде покоління, можливо завдяки здоровому цинізму і досвіду спілкування в соцмережах, менш схильне до дії пропаганди і маніпуляцій, ніж ті, хто постарше. Молодь критичніше сприймає інформацію, краще розбираються - де фейк і свідомо перекручене трактування, а де чиста подача інформації. З кожним днем ​​таких людей стає все більше.



Якщо говорити про те, що має робити держава, то, звичайно ж, необхідно продовжувати політику інформаційного контакту з жителями прикордонних регіонів - окупованих Донбасу і Криму. Міністерство інформації зараз зайнято установкою вишок і ретрансляторів для того, щоб передавати наш сигнал.



- Не завжди ефективно і не скрізь якісно, ​​як кажуть місцеві жителі того ж Донбасу.



- Не скрізь однаково, так. Але ще й наші ЗМІ, на жаль, часом воліють передати все в більш темних тонах. Чим є насправді. Нещодавно в розмові Блаженніший (глава УГКЦ Святослав - ред.) напівжартома казав, що варто було б придумати молитву ще й за наших журналістів. Коли я поцікавився, чому, він сказав: "Дивіться - 1 січня. Люди тільки прокинулися, у них свято, є бажання відкинути негатив. А головні новини в ЗМІ - чиясь смерть, теракти і кримінал". Я не кажу, що потрібно щось приховувати. Але ви самі почали з питання про телеконтент на свята - на початку року кожен живе новою надією, кожна людина відчуває теплі почуття, позитив, і це заряджає на весь рік.



- Які висновки для себе ви зробили після скандальної історії з "генетикою"?



- Звичайно, я про це багато думав і дуже переживав. Я вперше на собі відчув, як випадкова або не дуже точно сформульована фраза може нанести удар по тобі ж самому і по тій справі, якою ти зайнятий. Я щиро вибачився за те, що дозволив невірно трактувати свої слова.



Може бути, я недосвідчений політик і не звик цілодобово бути готовим до того, що мої слова можуть неправильно зрозуміти або свідомо спотворити. На Майдані мені було легше, ніж зараз. До такої широкомасштабної, агресивної, добре відпрацьованої медійної атаки я виявився не готовий. Адже мені приписували те, що мене просто шокувало - за своєю природою я людина мистецтва і всі знають, що я повний поваги до всіх людей, ніколи нікого не ділив.

До такої широкомасштабної , агресивної , добре відпрацьованої медійної атаки я виявився не готовий . Адже мені приписували те, що мене просто шокувало

- Я дуже далекий від усього цього. Всі знають, що як міністр я роблю все для надання можливості кожному реалізувати свої проекти. Це стосується представників різних національностей, віросповідань і політичних поглядів. Більш того, я вважаю, що в минулі роки частина територій нашої країни, їх жителі були штучно обмежені в таких правах на реалізацію, і про це насправді були мої слова в тому, що став скандальним, ефірі.Хочу розповісти, що після цього я через Facebook зв'язався з представниками деяких громадських організацій сходу України, які, скажімо так, "бомбили" мене через цю теми. Я зустрівся з ними непублічно - без помічників і без охорони, і ми знайшли спільну мову. Вони визнали, що з самого початку відчували невідповідність тому, що знали про мене з тією картинкою, яку малювали окремі ЗМІ в Україні і Росії після невдалої фрази. Більш того, зараз ми з ними активно співпрацюємо в плані перформансів та підтримуваних програм на сході України- Без їх згоди не хотів би цього робити. Загалом же я зробив для себе висновки з того ефіру, пообіцяв собі ретельніше підбирати слова, а деякі слова взагалі не вживати.- Ви знаєте, я не був в парламенті, тому відвести мене до чиєїсь "квоти" не можна. Мене в цілому підтримала коаліція, і з цього питання не було ні суперечок, ні, як прийнято говорити "торгів" під час визначення складу Кабміну. Великою мірою мене також, наскільки мені відомо, рекомендувало політикам експертне середовище діячів культури. У будь-якому випадку, сьогодні я несу таку ж відповідальність у своїй сфері за роботу нинішньої влади, як і будь-який з міністрів.У Міністерстві культури зараз сильна команда, якою я дуже пишаюся. Багато хто знає, з якими боями я вибивав повернення в міністерство, наприклад, Світлани Фоменко - моєї першої заступниці. Саме завдяки самовідданій роботі якої, в кінці минулого року ми принесли Україні найважливішу перемогу в справі скіфського золота. Скоро з'явиться ще один новий заступник, який ефективно працює з медіа. Для мене також важлива спільна робота і з Олесею Островською, хоч вона вже працює в Мистецькому Арсеналі. Про багатьох креативних людей можна говорити.Ми відкриті до роботи з тими політичними силами, які мають хороші ініціативи. Ми в діалозі з профільним комітетом парламенту, відчуваємо їх підтримку і розуміння.проявляє ініціативу.- Не пам'ятаю таких. Це не означає, що міністерство культури відмовляється від діалогу - вони самі до нас не йдуть. Я взагалі вважаю, що в сфері культури політичний торг недоречний, я, як глава сфери культури готовий підтримати всі культурні ініціативи, спрямовані на благо українського народу і всієї галузі.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.