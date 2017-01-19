Голова Нацради з ТБ: Я б взагалі заборонив все російське

Юрій Артеменко про ситуацію навколо телеканалу СТБ, ліцензії 1+1 і Вести, розгляди з 112 каналом, заборону Дождя і дзвінки президента

- Тобто, СТБ оголосять попередження?



- Ні. Випадок резонансний, тому буде перевірка. Ми працюємо в новому часі за старими законами. Згідно із законом будь-який реагування Нацради - чи то попередження, то чи просто штраф - має пройти перевірку. Наш перевіряючий йде в компанію, дивиться, вивчає, приходить з результатами, ми їх розглядаємо, запрошуємо і приймаємо рішення - попередження, штраф, звернення до суду про позбавлення ліцензії. Це не завжди працює, іноді навіть служить гальмом. Наприклад, якщо компанія відмовляється пускати перевіряючого. Ми починаємо судитися або давати їй попередження, або звертатися до суду за те, що нас не пустили.



Сенс перевірки полягає в тому, щоб вивчити те, що ти не знаєш. Наприклад, ми зараз стежимо за українськими квотами на радіо - скільки повинно бути української музики в ефірі. Ми, наприклад, зафіксували на трьох радіостанціях в перші дні дії закону менше 25% українського контенту. На Kiss FМ було близько 22%, на Ретро FM - 24,8% і на радіо Шансон ще якась інша цифра. Ми пішли, подивилися. Kiss FМ визнали порушення, на радіо Ретро довели свою правоту, Шансон попередньо виходить на штраф. У цьому сенсі перевірка потрібна. Але є випадки, коли ніколи не запускати. Наприклад, канал припиняє мовлення на супутнику, а виявляється, що таке рішення прийнято тому, що канал давно не платить оператору. Сенсу призначати перевірку немає - очевидний факт. Але за законом ми повинні йти і призначати перевірку. У випадку з СТБ у нас призначена перевірка, і я думаю, треба розібратися.



- А яку санкцію можна застосувати до СТБ, враховуючи, що гендиректор каналу Володимир Бородянський

публічно визнав помилку ?



- Насправді у нас всього чотири види санкцій. Ми можемо прийняти до відома наявність порушень, накласти штраф або винести попередження. Крайній захід - звернення до суду для позбавлення ліцензії. Більше у нас немає нічого. У випадку з СТБ був громадський резонанс, ми перевіряємо і дивимося: чи було порушення закону. Тому що дуже часто, особливо в соціальних мережах, не бачачи чогось або, наприклад, подивившись версію на супутнику, або включивши випадково російський канал, де йшла та сама передача, глядач переніс все це на українську версію. Наскільки мені відомо з повідомлень ЗМІ, українська і російська версії відрізнялися. Українці, СТБ, вирізали фрази про те, що герой сюжету служив в Україні і знущався над військовими. Але треба подивитися. Друге - сам факт показу. Треба з'ясувати, чи була там популяризація силових органів або це просто розмова. Я особисто не можу спрогнозувати якесь рішення, тому що нас сім чоловік, і повірте, у кожного є своя думка. Тому яке буде рішення - мені важко сказати. У будь-якому випадку я - як би це не звучало, як би хто не обурювався - приймаю той факт, що Бородянський вийшов і вибачився. Я приймаю факт або беру до уваги, як хочете, то, що вони зняли цю програму. За моїми відомостями, це коштує близько 7 млн ​​грн - зняти цикл програм. Це великий удар по каналу. Вони звільнили людей, але треба подивитися, кого звільнили. Не думаю, що вони звільнили прибиральниць, це теж перевірка покаже.



Зрозуміло, що не Бородянський дивиться програму перед випуском. Мені здається, що Бородянський, судячи з його реакції, сказав би: давай відкладемо. Тому що, наприклад, давайте відкрию вам секрет: напередодні мені дзвонив Бородянський і питав: а чи можна ставити Наташу Корольову? Я відповів, що її немає в чорному списку, але їй заборонено в'їзд в Україну. А далі оцінюй сам з точки зору суспільного резонансу, своєї моралі і соціальної відповідальності. Якщо до тебе прийдуть люди протестувати або не будуть дивитися твою передачу - сам вирішуй.



І я знаю, що він вирішив не ставити Наташу Корольову, це його вибір. Я думаю, що у випадку з солдатами він теж тисячу разів подумав би, ставити чи не ставити.



Для іноземних каналів у нас є санкція - припинення ліцензії на мовлення на якийсь час, поки не приведуть мовлення у відповідність до українського законодавства.

ПРО ЗАБОРОНУ ДОЖДЯ



- Вам не здається, що механізм застосування санкцій до національних каналів дуже довгий, неефективний? Дождь можна заборонити одним рішенням. А якщо, не дай бог, на одному якомусь каналі щось станеться, ви не зможете з ним нічого зробити.



- Повністю згодний. Не те, що мені здається, а хрещуся - воно так і є. Тому я і кажу, що треба міняти. Сьогодні буде засідання комітету Верховної Ради з питань свободи слова, яким керує

Вікторія Сюмар , я до неї під'їду. Ми про що розмовляємо: я, наприклад, вважаю, що той непоганий закон (нова редакція закону про телебачення), який розробляли довгі роки з громадськістю, через Раду не пройде.



Моя думка - треба йти практикою швидких маленьких змін існуючого закону. Наприклад, ми пропонуємо таке (це європейська практика): Нацрада відкриває кейс, починає розслідування і сама вирішує, яким чином його проводити. Відповідальність лежить на Нацраді. Ми розуміємо, що якщо буде рішення, яке не задовольнить телекомпанію, вона все одно зможе піти в суд. У якихось випадках проведення перевірки знадобиться, а в якихось - ні. Якщо ми бачимо, що можемо вийти на санкцію, а йдеться про те, що у каналу просто немає мовлення, нам достатньо довідки від супутникового оператора.



Друге питання - коли вносиш закон, який передбачає оперативність, жорсткі санкції, то багато парламентаріїв, що мають відношення до медіабізнесу, думають: ось я зараз проголосую, а завтра, не дай бог, це мене торкнеться. Приходять до мене і в індивідуальній бесіді кажуть: "Юра, я готовий проголосувати, ми знаємо всіх членів Нацради. Той прийшов з УМХ, той прийшов з каналу 1+1, той був на НТН. Вони всі знають, вони професіонали, у них є репутація. Але тебе завтра не буде, вас завтра не буде, прийдуть якісь сволоти - і вони скористаються цим законом". Я кажу: "Якщо прийдуть сволоти, ви тоді повинні думати. По-перше, ви не повинні їх обирати, а по-друге, повинні думати, як потім зняти, якщо вони підуть на скотство. А закон повинен бути чесним і не залежати від складу Нацради".



Оперативність - це дуже важливо. У нас є один телеканал, який, на наш погляд, сіє ворожнечу між євреями і неєвреями, поширює расовий геноцид. Ми нічого не можемо зробити. Вірніше, ми швидко нічого не можемо зробити. Якби в ефірі каналу постійно звучало "убий єврея", ми повинні йти в суд, перевірки проводити. А раптом за цей час і правда хтось вб'є? Я вважаю, що в таких випадках Нацрада повинна чітко забороняти, а потім брати аргументи і йти в суд.



- Але, з іншого боку, ви забороняєте телеканал Дождь, але він знову-таки мовить на супутнику. Чи не здається вам, що ці норми трохи перенесені з радянського минулого, коли можна було заборонити мовлення в цілому, а зараз можна тільки частково?



- Ми виключили зі списку Дождь, якщо ви пам'ятаєте, бо там було багато порушень: реклама, яка заборонена для російських каналів, інше. Але для мене ключове - це Крим, розумієте?



Ми повинні ділити з вами на дві частини ресурс телерадіомовлення: є ресурс обмежений - це ефір, цифра, і є необмежений. Є той, який регулюється державою як ефір, наприклад, той же кабельне, а є необмежений - інтернет і так далі. Ми можемо відповідати зараз тільки в рамках обмеженого, там, де є державне регулювання. Тому якщо в рамках нашого регулювання поширюється канал, який говорить, що Крим - це Росія, для мене це злочин.

- Вам не здається, що люди люблять дивитися заборонене і будуть шукати це на супутнику і в інтернеті?



- Це спірне питання, це питання моралі, а не прийнятого регулятором рішення. Я простий приклад приведу. Порнографія заборонена? Ну давайте дозволимо. Хіба заборона порнографії спонукала дивитися такий контент? Те ж і з забороною наркотиків. Є джерела - хто хоче, той знайде. Але тут є питання моралі. Для мене питання Криму і Росії - це питання найтяжчого порушення. І коли директор або редактор Дождя кажуть, що ми діємо за Конституцією Росії, я з ними згоден. Але ми-то працюємо згідно з Конституцією України. І коли мені ставлять запитання, чому заборонений Дождь, я відповідаю питанням на питання: кримські татари - громадяни України? Вони втратили дім після анексії Криму. Будучи кримським татарином, ти б поставив таке запитання? Жоден кримський татарин не подзвонив і не запитав, чому Дождь заборонили. Для них це речі, які апріорі не підлягають обговоренню.



- З приводу заборони Дождя було безліч різних думок. Чи не забороняє Нацрада своїми діями бачити те, що діється в Росії? Тим більше що Дождь - опозиційний телеканал.



- Ви вірите, що в Росії може бути опозиційний канал? По-перше, на сайті Дождя написано, що вони не є опозиційним каналом, що вони так само відносяться до всіх політичних сил. Друге - в Росії при режимі Путіна де-факто не може бути опозиційних каналів. Є канал, яким влада дозволяє висловлювати умовно проукраїнську позицію, але при цьому запрошувати туди Губарєва, Захарченка. Ви уявляєте, щоб на наших екранах був Губарєв, Захарченко?



- Ні.



- Тому що якби на наших, це було б порушенням. Я захищаю свій простір, свою країну, мені глибоко плювати, що в Росії з цього приводу думають.

ПРО ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВАКУУМ І ДЗВІНКИ ЗВЕРХУ



- Але не залишимося ми в вакуумі? Адже багато українців і так не можуть поїхати кудись за кордон через девальвацію гривні. Забороняючи тих же російських мовників, ми створюємо ідеальний простір для української пропаганди. І не факт, що вона буде позитивною, тому що населення стає все більш обмеженим.



- Не штовхайте мене в політичні теми.



- Чому? Ви ж частково і займаєтеся політикою.



- Я регулятор. Побачив, що телеканал Дождь мовить з порушеннями, - заборонив. Наслідки мого рішення - це завдання уряду. Якщо кожен з нас буде займатися своєю справою, буде толк. Я можу сказати, що мені за жодне рішення Нацради не соромно. Я не можу ні одне з рішень назвати хорошим або поганим. Я не знаю, як би ви вчинили, сидячи на моєму місці, навіть з тим же СТБ. У мене немає готового рішення - дати їм попередження або взяти до відома наявність порушення. Свою дитину за витівку ви іноді покараєте, а іноді просто з нею поговорите. До телебаченню і до ліцензіатів потрібно ставитися, як до дітей. Ми довго жили в такий час, коли правила гри для телевізійників були дуже простими. Все вирішували або гроші, або телефонні дзвінки зверху. Здебільшого так лунали частоти і попередження.



Коли ми прийшли, сказали, що така "валюта" не ходить - ми вибудовуємо нові правила гри. А це боляче. Раніше думали, що пустиш фігню в ефір, подзвонить регулятору лідер і домовиться. Зараз цього немає.



- Тобто зараз вам ніхто не дзвонить - ні прем'єр, ні акціонери телегруп?



- Ні, вони не дзвонять. До речі, попереджуючи ваше уточнення, - президент найменше мені дзвонить і точно не з проханням когось закрити або покарати. Дзвонять народні депутати, представники якихось там урядовців.



- Вимагають чогось в наказовому порядку?



- Ні, накази не віддають. Напевно, у мене є якась репутація, і вони знають, що це безглуздо.



- А чи має місце тиск, від якого не можна відмовитися?



- Ні, такого тиску немає. Мені тут дзвонив один друг, каже, на прохання акціонера. Я його вислухав, відповів, що почув, але у мене один акціонер - телеглядач. Ви знаєте, скільки людей різного рангу дзвонило мені з проханням закрити телеканал Інтер? Я, наприклад, не вважаю, що телеканал Інтер потрібно закривати. Точніше, якщо закривати, то не руками Нацради. Потрібно дивитися, якщо Інтер дійсно незаконно отримав ліцензію, є судові рішення, і тоді йти в суд і позбавляти ліцензії. Але за сюжет потрібно карати, виховувати, змушувати підписувати кодекс етики.



- Коли Вам востаннє президент дзвонив?



- (Задумався.) Останній раз я йому дзвонив, коли була ситуація з Плюсами. Я прочитав повідомлення прес-служби АП, подзвонив Петру Олексійовичу і повідомив, що невидача ліцензії - це наше рішення, оскільки Плюси повинні нам дати документи, що підтверджують структуру власності. На це президент відповів, що ми як регул

яторний орган повинні самі приймати рішення. Я вважаю, це дуже правильно.



ПРО СИТУАЦІЮ З ЛІЦЕНЗУВАННЯМ 1+1



- Так Плюси дали вам довідку про кінцевих власників?



- Ні.



- А тоді на якій підставі їм продовжили ліцензію?



- Історія дуже проста. Сама процедура подачі документів на ліцензію починається за 210 днів. Канали всі недисципліновані - вони принесли один папір, потім доносять другий, третій... Ми зазвичай ставимося до них лояльно, приймаємо практику доукомплектування пакета документів. Але після випадку з

1+1 я сказав: вистачить, приймайте тільки повний пакет. Тому що потім терміни підтискають, і вони, якщо не все в порядку, звинувачують Нацраду в затягуванні процесу видачі ліцензії.



Плюси подали документи, а напередодні засідання до мене в кабінет прийшов гендиректор каналу Олександр Ткаченко і каже: "Справа в тому, що нам потрібно виїхати. Могли б ви розглянути питання видачі нам ліцензії раніше?". Заступник голови Нацради Уляна Фещук повідомила, що в їх пакеті документів не вистачає одного паперу про структуру власності, і уточнила, чи може Ткаченко її оперативно донести. Він відповів, що може. Ми пішли на те, що прийняли рішення на користь Плюсів.



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- Це хай буде на його совісті. Він пообіцяв принести потрібний документ в той же день у присутності шести членів Нацради. Ми на довірі проголосували за продовження ліцензії. А потім почалося: то забув, то сьогодні не може, то ми не маємо права вимагати ту папір. А через три дні відбувається націоналізація

ПриватБанку.



Я не політик і не економіст, і не знаю, що

Ігор Коломойський зі своїм банком робив. Але для телеглядача важливо було сказати, що на момент прийняття рішення про продовження ліцензії Коломойський залишався бенефіціаром Плюсів. Може, наступного дня він продав свої акції комусь. Про це ми дізнаємося 31 березня, коли телеканали знову відзвітують про структуру власності на підставі прийнятого в минулому році закону про прозорість медіавласності.



Логічно, що в зв'язку з ситуацією навколо ПриватБанку ми попросили принести документ, що стосується управління телегрупою. Потім ми попросили просто лист, в якому містилося б підтвердження того, що на момент продовження ліцензії бенефіціаром Плюсів залишався Ігор Коломойський. І почалося шоу.



- Вас намагалися спровокувати?



- Мабуть. Наприклад, я заходжу в будинок Нацради, мені дзвонить Олександр Ткаченко і каже: "Я несу папір". При вході в будівлю стоїть камера 1+1, і Олександр демонстративно приносить і віддає мені папір, нібито підтверджує той факт, що Коломойський - бенефіціар медіагрупи. Але в документі написано приблизно так: "За нашими відомостями, Коломойський таки є співвласником 1+1. Ми звернемося до своїх засновників і уточнимо цей момент".



Я кажу: "Саша, "за нашими відомостями", як написано в листі, - це не аргумент, це все одно що інформація з Фейсбуку. Нам потрібна одна проста довідка, якою б ви інформували нас про те, що на момент прийняття рішення про видачу ліцензії акціонерами каналу були пан Коломойський і пан Суркіс, як це зазначено в останній схемі власності".



Він відповів, що потрібно порадитися. Відійшов, пошептався з юристами, пообіцяв, що протягом години дасть документ. А потім раптом каже: "Давай, я тобі довідку ту, що є, віддам, а ти мені відразу ліцензію".



Я відмовився, аргументуючи це тим, що, по-перше, будь-який вхідний документ повинен бути зареєстрований. А по-друге, крайній термін видачі ліцензії - 6 січня. Мені не настільки важливо, хто володіє каналом, важливо бути чесним перед глядачами.



Увечері вдома дивлюся ТСН. Керівник каналу в сюжеті каже, що він хотів передати нам документ, але Нацрада нам втретє відмовила у видачі ліцензії. По-перше, не відмовляла Нацрада в ліцензуванні, по-друге, потрібного документа так і не надали.



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- Так. Я можу зрозуміти канал. Мені подзвонила одна людина з каналу з проханням включитися в ефір. Я запитав: "Ви розумієте, що взагалі відбувається?". Відповідь була такою: "Так, розумію, але я тут працюю". І я її в цьому випадку теж розумію. Менеджмент каналу, на мій погляд, поводився некоректно, нечесно, неправильно, зробив собі імідж скандаліста. Якщо ви помітили риторику інших каналів, то ніхто з великих медіагруп не ставав на бік Плюсів. Всі розуміли, що це шоу.



Ось вам приклад. 5-й канал, канал президента. Йому в цьому році теж продовжували ліцензію. Якщо я не помиляюся, 15 червня було прийнято рішення про видачу ліцензії, 15 липня виписали бланк ліцензії, а забрали його 17 серпня. І весь час канал мовив, ніхто його не закривав.



- Які ваші подальші дії щодо 1+1?



- Я не думаю, що ця історія закінчилася. Сперечатися зі ЗМІ я не вважаю за потрібне, тому ми обмежилися тим листом, в якому, за їхніми відомостями, Ігор Коломойський нібито є власником 1+1. Вони написали, що звернулися до засновників, пройде визначений термін - місяць, ми попросимо повністю інформацію про структуру власності і будемо вирішувати, що робити далі.



- Чи вважаєте ви, що ліцензія видана з порушенням з боку Нацради?



- Я Олександру Ткаченку говорив, що вважаю процедуру видачі ліцензії порушеною. Коли я вимагаю папір, я захищаю канал, тому що якщо завтра хтось подасть до суду на Нацраду і скаже, що я неправомірно продовжив ліцензію, постраждає в першу чергу глядач і канал. Той факт, в яких умовах я її видав, я зможу пояснити, а от як це відіб'ється на каналі, - питання.



- Тобто зараз будь-який юрист може скласти позов?



- Треба дивитися, наскільки наші вимоги законні чи незаконні. Ми вважаємо, що законні. І є факт, що канал працює, і ми завжди будемо стежити за власниками, незважаючи на те, що закон про медіавласності недосконалий. На мій погляд, потрібно внести зміни в закон, додавши туди норму, яка діє в багатьох інших країнах: якщо ти не довів, що твій власник реальний, не бачити тобі ліцензії.







ПРО РАДІО ВЕСТИ І 112 КАНАЛ



- Структура власності багатьох ресурсів неясна...



- У нас зараз незрозуміло, хто є власником УМХ, 112 телеканалу, холдингу Вести.



- Який стан справ з Радіо Вести в Києві, Харкові та Дніпрі,

термін дії ліцензій яких закінчується в лютому?



- Я прогнозую, що рішення про продовження ліцензії Вестям буде непростим. Справа не в тих журналістах, які там мовлять. Я слухаю, мені подобається. Але, вибачте мене, Клименко (Олександр Клименко - екс-міністр доходів і зборів. - ред.) виступає, є у нас інформація про те, як топ-менеджери їздять до нього на доповідь. Радіо Вести приводило до нас останнього "власника" - Тетяну Александрову, якій нібито Ігор Гужва продав свою частку. Ми запитали, звідки у неї гроші. Відповідь - у неї було дві машини, які вона здавала в оренду, тому вона взяла кредит і купила Вести. Але де вона взяла кредит, як їй вдалося отримати позику в той час, коли кредитів нікому не давали, і скільки коштує радіо Вести, вона відповісти не змогла.



Вона стверджує, що купила Вести у Ігоря Гужви. Але весь медіаринок прекрасно знає Ігоря Гужву, у нього таких грошей ніколи не було, він завжди був найманим менеджером. На питання про те, чому саме вона купила Вести, Александрова відповіла, що їй надійшла така пропозиція, і вона її прийняла. Ну ось я б на місці Гужви продавав розкручений ресурс подорожче, і не людині з вулиці, яка не має нічого спільного з медіа, а якомусь Ахметову. А тут раптом - орендодавцю двох машин кажуть: "Візьми, ти такий класний менеджер!".



Потім ми запитали, які витрати вона несе на утримання редакції. Вона спершу розгубилася, потім якусь суму назвала. Але це ж шалені гроші, і звідки вони у неї - неясно. За підрахунками менеджменту Вестей, які вони представили власниці, окупити себе ресурс зможе років через п'ять. Але як вона набирала цих менеджерів і звідки вони, Александрова також пояснити не змогла. Бізнес-плану вона не бачила. У нас один з членів Нацради говорить: "Боже, як вашій компанії пощастило із засновником! Перший випадок, коли власник повністю довіряє менеджменту і не питає ні даних, ні цифр". Це смішно і страшно одночасно. Ось в Польщі, наприклад, перевіряють джерела доходів, не тільки довідочки просять.



- Щось не чули ми про якісь резонансні порушення 5 каналу.



- А вони самі в цьому зацікавлені - щоб не було порушень. Адже 5 канал належить

Порошенку. Менеджмент каналу розуміє, що не можна підводити президента. І по десять разів все перевіряє ще раз. Я думаю, тому й не чули.





- Чи були якісь підстави у чуток про те, що

Петру Порошенку дістанеться половина Плюсів?



- Ніяких підстав.



- Кому ж тоді вигідно поширення цієї інформації?



- На мій погляд, тим, кому треба підвищити власний імідж. Це найпростіше.



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- Скажу абсолютно чесно. Мені подобається 112 канал, їх оперативність. І у нас немає до них претензій по супутниковому мовленню. У нас тільки по цифровим ліцензіями до них претензія. Вони їх придбали під виглядом того, що будуть робити регіональні новини. А в результаті зробили загальнонаціональний канал замість регіональних. Тому ліцензіати порушили умови конкурсу, позбавили можливості транслюватися в цифрі регіональні компанії. Адже регіональні цифрові мережі обмежені кількістю мовників. І якщо в деяких регіонах всі місцеві мовники, які хотіли потрапити в цифровий ефір, в нього потрапили, то, наприклад, в Одесі було більше 20 регіональних каналів. А місця в мережі Зеонбуду всього чотири. Коли одне з місць забирає під національний проект 112 - це неправильно.



Ми звернулися в суди і пройшли весь ланцюжок. Всього близько 47 справ, в яких або ми відповідачі, або вони. Відносно таких санкцій, як перевірки та попередження, суди нас підтримали. Дійшли до питання законності штрафів. Вони, використовуючи депутатів, подали позов до Конституційного суду на предмет того, чи мали ми право призначати штрафи. Всі суди по штрафам вирішили дочекатися рішення Конституційного суду. Нещодавно був прийнятий закон, де законність штрафів підтверджена. І Конституційний суд припинив розгляд позову. Тепер ми впевнені, що судове слухання по штрафам розблокується. У разі якщо ми його виграємо, то перейдемо на наступну стадію - позбавлення цифрової ліцензії через суд.



- Чому

Єгор Бенкендорф пішов на 112? Це пов'язано з розширенням впливу Інтера?



- Не знаю, запитаєте у нього. Він залишився без роботи. Шукав пропозиції. Тут 112 запропонував хороші умови.



- Тобто, чистий бізнес?



- Думаю так.



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- До кінця червня в Україні має бути відключено аналогове мовлення. Але ви досі не знаєте, хто реальний власник монопольного цифрового провайдера Зеонбуд. Не знаєте, чи буде він розширювати покриття на ті зони, де зараз існує тільки аналогове ТБ. До відключення залишилося п'ять місяців. Ви до сих пір перебуваєте в невіданні?



- Відповідальний за перехід на цифру - Держспецзв'язку. І цей орган повинен складати всю карту переходу.



- Головний відповідальний.



- Так, головний відповідальний. Наше завдання - це оперативно подбати про частотний розподіл. Питання відключення аналога дійсно дуже дискусійне. По-перше, є різні причини різних телегруп і сил впливу відкладати перехід на цифрове телебачення. Буквально на днях прийшов лист з Кабміну: група 1+1 і група Інтер захотіли відкласти відключення аналога до 2019 року.



- Це логічно. У них же найбільше за територією охоплення аналогового мовлення ..



- Одна з версій, яку я читав, - вони бояться втратити з переходом на цифру не тільки аудиторію, а й її вік. Цифру адже більше молоді будуть дивитися. А літня аудиторія - це електорат.



З одного боку, можна тягнути. Наприклад, Росія не поспішає переходити на цифру. З іншого боку, нас підганяють тим, що, звільнивши ці частоти, ми дамо шлях розвитку 4G. Але якщо ми відключили 30 червня, 4G-технології не запрацюють в цей же день. Мобільники ще не відбили в грошах 3G. А кількість смартфонів з 4G ще не досягла критичної маси. Все одно треба до цього прагнути. Але слід розуміти: ми вже не зробимо такого ТВ-покриття цифрою, як було в аналогу. Білі плями будуть залишатися. Багато телеглядачів перейдуть на кабель і супутник...





-... як раз туди, де все російські канали є у відкритому доступі.



- І це теж питання інформаційної безпеки. З одного боку, я хотів би, щоб українське мовлення було закодовано на супутниках, щоб не було піратства. З іншого боку, є Росія, яка ніколи не закодує мовлення. Та й на прикордонних територіях, якщо ми відключимо аналог, відразу з'являються ризики.



Продовжую тему по Зеонбуду. Чому я б особисто не натиснув кнопку відключення, якби у мене була така можливість: перше - це недостатнє покриття цифри. Друге - недостатньо тюнерів для малозабезпечених, хоча роздали вже близько мільйона приставок. Але ці питання можна все одно вирішити і в аварійному режимі виділити гроші на покупку приставок...



- Ви собі уявляєте аварійне виділення з бюджету коштів на закупівлю відсутніх сет-топ-боксів, з огляду на стан нашого бюджету?



- Для бюджету це не така велика сума. Тим більше що зараз вже немає обмежень на закупівлю конкретних, що підтримують кодування моделей тюнерів. І можна заощадити. У будь-якому випадку це буде не основною проблемою. Третя, найголовніша проблема, на мій погляд, - це те, що Зеонбуд непрозорий. І він монополіст.



- Ви якось зараз з компанією розмовляєте?



- Розмовляємо, радимося, шукаємо спільні рішення - і при цьому попередження даємо.



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- Може, ви якийсь план roll-out від них вимагаєте? Чи будуть вони розширювати покриття?



- Так, це все є. У чому основна небезпека монополіста? Перше - він встановить на мовлення такі тарифи, які захоче. Сьогодні ми їх якось тримаємо, а завтра тримати не зможемо. І друга небезпека монополізму в нашій країні - він завтра натиснув кнопку, телеглядачі залишилися без картинки. Я вважаю, що це був величезний злочин багато років тому, коли Зеонбуду дали цифрову ліцензію. Але механізмів впливу немає, так як термін позовної давності минув. Можна було б все зробити зовсім по-іншому. Один мультиплекс (цифрова мережа. - Авт.) віддати на відкуп державі, інший - медіагрупам, третій - іноземному інвестору для створення платного телебачення, наприклад.



Незалежна асоціація мовників (і я її підтримував), як ви знаєте, ініціювала звернення в АМКУ, щоб хоча б визнати Зеонбуд монополістом...



- Але нічого не вийшло.



- Виграли одну інстанцію. А за підсумком програли. Ну маячня ж. По факту це все одно ж монополіст.



Ми хочемо навесні провести експеримент разом з Зеонбудом, медіагрупами і місцевою владою. Взяти один підготовлений регіон, в якому, за інформацією учасників ринку, гарне покриття, добудувати його за допомогою декількох додаткових передавачів. Почнемо регіональну інформаційну кампанію за місяць до відключення. Після відключення вивчаємо реакцію населення. Практика інших країн показує, що поки аналог не відключити, купувати сет-топ-бокси мало хто буде. А наступного дня після відключення все магазини забиті покупцями.



До речі, місяць тому Зеонбуд приніс нам нові рекламні ролики цифрового телебачення (вже без реклами їх бренду Т2). Ми їх схвалили. Нещодавно перевірили ефір: багато каналів нові ролики вже крутять. А багато - ні. Ми звернули на це увагу і написали їм листи. Канали кажуть: відсутність реклами цифри пов'язано з січневими святами. Більш того, зараз до нас звернулася компанія Samsung, яка хоче виходити на ринок зі своїми рішеннями. І вони запитали: "А чому ви просуваєте тільки тюнери в соціальній рекламі? Можна, ми зробимо рекламу CAM-модулів, які вже і так встановлені в телевізорах Samsung і дозволяють без приставки приймати цифру?". Ми сказали: "Немає питань".



- Буде безкоштовна реклама Samsung?



- Соціальна реклама повинна бути не про Samsung, а про те, що і телевізори можуть приймати сигнал. Без марки телевізора. Ще, до речі, кабельники не прокинулись. Кабельники, у вас же є гроші! Зробіть соціальний ролик: "Відключається аналогове, переходите на кабель!".



- Чи можлива поява другого цифрового провайдера у вигляді державного КРРТ, який претендує на цю роль?



- Немає частот. Все було віддано Зеонбуду.



- Тобто це не варіант?



- Ні. Варіант - це якщо КРРТ увійде в Зеонбуд на умовах державно-приватного партнерства. Але мені здається, що цього не дуже б хотів Зеонбуд і його засновники.



- Якщо відключать аналог, то у КРРТ "відвалиться" частина доходу...



- Не знаю яка, але дуже багато.



Тобто, маленька соціальна катастрофа. Як ви дивитеся на той факт, що багато людей тоді втратять роботу?



- Дивіться, я точно ж не відповідаю за це питання. КРРТ підпорядковується Держспецзв'язку.



- В універсальну програмну послугу (УПП) з недавнього часу входять тільки державні мовники, а не всі загальнонаціональні канали, як раніше. Як ви оцінюєте результати цієї реформи?



- Ми не повинні втручатися в бізнес телевізійників і кабельників, які вирішують, хто кому тепер буде платити за трансляцію. Ми відповідаємо за державні інтереси: суспільне телебачення, канали Культура, Рада і місцеві ТРК. Це вмовити обов'язково. Все інше - питання домовленостей.



- Якщо кабельникам доведеться платити за мовлення українських медіагруп, для них же це теж буде додаткове навантаження?



- Кабельники теж лукавлять. Коли до них приходять популярні українські канали, вони хочуть отримувати за мовлення гроші, а коли Discovery приходить, вони йому платять. Платити за контент треба. Цю ініціативу (зменшення каналів УПП), до речі, спочатку мені пропонував Сергій Бойко, який тоді був президентом кабельного оператора Воля. Він переймався тим фактом, що вони безкоштовно мовлять українські канали. Потім, коли закон народився, все перегралося, і кабельники вже стали незадоволені.



Телевізійники теж не дуже коректно поводяться, коли пропонують купити доступ не до одного каналу, а відразу до пакету з п'яти. Це не правильно. Це не бізнес. Напевно, доведеться закон доопрацювати.



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Проте до 1 січня всі якось домовилися про продовження мовлення в кабельних мережах. Крім Одеси. Тамтешні провайдери заявили глядачеві, що з них вимагають за мовлення українських каналів великі гроші і відключають всіх національних мовників. Мені починають дзвонити з РНБО і так далі і говорити: "Юрій, припинилося мовлення!". Я пояснював, що державне мовлення залишилося. А бізнес сам врегулює всі питання. Дайте йому час. Адже глядач точно захоче продовжити дивитися українські канали. Так і сталося. В Одесі з'явилися плакати конкурентів: "У вас відключили кабельне ТБ. Приходьте до нас! За десять хвилин включимо назад". Довелося все повернути назад. Вже включили П'ятий канал, СТБ, Україна, 1+1 та продовжують включати інших мовників. І я вважаю, що це шикарний приклад, коли все спрацювало через бізнес.



ПРО УКРАЇНСЬКИЙ КІНОКОНТЕНТ



- Як ви оцінюєте перспективу по переходу телебачення на український продукт?



- Я б взагалі заборонив все російське, якби можна було. З огляду на те, що ми в стані війни. Потрібно думати про розвиток українського. Так, це болісний процес. Але чим швидше він пройде і ми забудемо російську ментальність, тим буде краще потім. Буде розвиватися українська культура. Я теж слухав Пугачову. Але потрібно йти по шляху змін. Зараз з'являються наші нові зірки, хай не такі розкручені. Для цього потрібен час.



Раніше наші тільки офіціантів на другому плані грали в російських фільмах. Не приїжджають російські режисери. Але наші режисери починають вчитися. Держава в цьому році дала в два рази більше грошей на підтримку кіно - 500 млн грн. Так, багато фільмів знімають погані і незрілі. Але щось з них (такі картини, як Поводир, Незламна і ін.) починає пробиватися. Крім цього, ми шукаємо в світі альтернативних партнерів, налагодили партнерство з Кореєю, я скоро їду до Індії на переговори про співпрацю. Вперше до нас приїжджає китайська делегація на чолі з заступником гендиректора дирекції у справах радіо, телебачення, кіно і преси. Якщо ми зможемо робити спільний продукт (копродакшен, наприклад) з Китаєм, ви ж розумієте, який там об'єм.



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- Чи стикалися ви з ринковою заангажованістю з боку членів Нацради? Кожен прийшов з якоїсь медіагрупи.



- Нас сім чоловік. Чотирьох призначає президент. Квота парламенту - ще чотири. І кожен голосує на засіданнях по-різному. Всі вони мої колеги, і їх думки, якими б різними вони не були, я поважаю і приймаю.







- Ми поки збираємо інформацію з усіх джерел. Ми ж не бюрократи: тут всі медійники сидять, сім чоловік. Зіставляємо і офіційні дані, і те, що отримуємо поштою, і з соціальних мереж сигнали йдуть. Навіть від конкурентів беремо інформацію - не секрет же, що групи між собою конкурують, а іноді навіть ворогують. Ось одна група ненавидить іншу, і вона нам повідомляє, що, мовляв, у тієї групи вийшов російський фільм виробництва 2013 року.- З одного боку, я засмучений, коли немає єдності в нашому медійному просторі, але, з іншого боку, для регулювання це дуже правильно. Головне - не переступати межу моралі і ставитися до всіх фактів об'єктивно. І ось, виходячи з цього, заборонені резонансні фільми - Слід на ТРК Україна, Останній коп на 1+1, і це саме результат конкуренції груп. Інша справа, що, можливо, не самі групи ці скарги і повідомлення пишуть, а якісь громадські організації. Так було з новорічним вогником -2016 на телеканалі Інтер.- Так, історія повторюється. А щодо саме каналу СТБ скажу наступне. Канал СТБ потенційно привертає пильну увагу з боку регулятора. Тому що вони зайняли нішу не тільки розважального шоу, вони зайняли нішу спірних, провокаційних тем - наприклад, шоу Кохана, ми вбіваємо дітей, Я соромлюсь свого тела, Детектор брехні.Тому вони завжди повинні бути під контролем. У нас історія з СТБ почалася з епізоду в одній з їхніх програм, коли ведучий, задаючи провокаційне запитання, звернувся до двох сестер (повнолітня і неповнолітня) з питанням про те, чи займалися вони оральним сексом зі своїм батьком. Старша дочка відповіла негативно, а маленька в силу дитячої безпосередності зізналася, що справа була. І це стало викликом. Голоси членів Нацради розділилися, але не через те,що прибіг канал і заплатив комусь, а тому що медійники по-різному розуміють цю проблему. Одні вважали і вважають, що таким чином намагалися звернути увагу на гостру соціальну проблему, підняли тему, на яку довгі роки не реагувала міліція. Я вважаю, це правильно, але... за однієї умови - якби неповнолітній дівчинці прикрили обличчя. Може, вона зараз герой. А пройде двадцять років, вона вийде заміж, хтось принесе чоловікові цю програму, і невідомо, як чоловік відреагує. Канал тоді попередження не отримав, пручався, аргументував, доводив свою правоту. У підсумку в наступних передачах підліткам стали закривати обличчя в кадрі - і це правильно. Крім того, вони зняли програму Детектор брехні, зняли з ефіру і програму Кохана, ми вбіваємо дітей. Хтось каже, що це через нашу позицію. Можливо. А можливо, через те що ця програма себе вже просто вичерпала, відпрацювала своє.- Комісія з моралі займалася мораллю в такому великому плані, що я особисто був прихильником того, щоб її ліквідували, адже доходило до маразму. Наприклад, мій колега Валентин Коваль, який раніше працював на М1, розповідав, що канал купив дитячий мультфільм, якийсь американський серіал, там були слоник і бегемотик, і у нього попка була промальована між сідницями. Комісія з моралі сказала, що це дуже розпусно. На цій підставі канал змушений був відмовитися від покупки цього серіалу.Ми займаємося прямими нормами, які у нас виписані. Це захист неповнолітніх дітей від шкідливого впливу і так далі, не треба плутати з цензурою. Ми вийшли на діалог з керівництвом телеканалу, запропонували їм зробити кодекс мовлення, який розробили на основі англійського і боснійського кодексів. Англійський дуже консервативний. А Боснія приблизно така ж мультиконфесіональна, вона теж пережила війну. У них навіть регулятор приблизно такий же за штатом. Не весь ринок виявився до цих правил готовий. Але СТБ прописав норми, зокрема, щодо захисту дітей. Я бачу в цьому діалог. У нас немає мети покарати, позбавити ліцензії, закрити канал. Просто ми довгі роки жили в лайні, і треба вибудовувати нові правила і робити крок вперед.

Стас Юрасов

Марія Бровінська

