ДСНС: Смог у Києві пов'язаний з погодою і протримається 3 дні

Як зазначає ГСНС, ситуація може покращитися після прогріву повітря у землі, проте в найближчі три дні погодні умови суттєво не зміняться

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA





За інформацією синоптиків, в нижньому шарі атмосфери відзначаються шари ізотермії і інверсії. Інверсія температури - підвищення температури повітря з висотою - ускладнює вертикальну циркуляцію повітря, що призводить до застою повітря в земній поверхні, накопичення шкідливих домішок в результаті викидів промисловості та транспорту аж до утворення смогу.



Відзначається, що ситуація може покращитися після прогріву приземного шару повітря, проте, за прогнозами, в найближчі три дні погодні умови суттєво не зміняться.



"На території міста Києва та Київської області загорянь на звалищах, торфовищах та інших пожеж, які можуть привести до сильного задимлення, в даний час немає. Інформації та повідомлень про такі події в підрозділи ДСНС України не надходило", - йдеться в повідомленні.



Раніше



Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси. Поточна синоптична ситуація в Києві, а саме смог і запах гару, який відчувається в повітрі, обумовлена ​​малохмарною, безвітряною погодою з високою вологістю повітря і туманами, видимість в яких погіршується до 100-500 метрів. Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє столичне управління ДСНС.За інформацією синоптиків, в нижньому шарі атмосфери відзначаються шари ізотермії і інверсії. Інверсія температури - підвищення температури повітря з висотою - ускладнює вертикальну циркуляцію повітря, що призводить до застою повітря в земній поверхні, накопичення шкідливих домішок в результаті викидів промисловості та транспорту аж до утворення смогу.Відзначається, що ситуація може покращитися після прогріву приземного шару повітря, проте, за прогнозами, в найближчі три дні погодні умови суттєво не зміняться."На території міста Києва та Київської області загорянь на звалищах, торфовищах та інших пожеж, які можуть привести до сильного задимлення, в даний час немає. Інформації та повідомлень про такі події в підрозділи ДСНС України не надходило", - йдеться в повідомленні.Раніше повідомялялося про те, що жителі столиці скаржаться на їдкий запах гару. Запах відчувається в Солом'янському, Оболонському районах, на Троєщині і Позняках.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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