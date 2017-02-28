Через Шулявський міст звільнять Сагайдака і Шкуру

Посад позбудуться заступник голови КМДА Ілля Сагайдак і глава Солом'янської райдержадміністрації Максим Шкуро

Кличко зазначив , що сьогодні направить президенту подання на звільнення керівника Солом'янського району , оскільки саме глава держави погоджує призначення та звільнення голів столичних РДА .

Столична влада просить водіїв , які планували поїздку по шляхопроводу , по можливості не користуватися особистим автотранспортом або ж шукати шляхи об'їзду . Департамент транспортної інфраструктури КМДА

розробив схему альтернативних маршрутів руху в районі події .



Також внесені зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 7 , 22 , 27 , 30 , 42 .

Заступник голови Київської міськдержадміністрації з питань транспортної інфраструктури Ілля Сагайдак і глава Солом'янської райдержадміністрації столиці Максим Шкуро будуть звільнені як відповідальні за ситуацію з Шулявським шляхопроводом. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив сьогодні, 28 лютого, на брифінгу журналістам.Глава міста уточнив, що Сагайдак буде звільнений "за незадовільну роботу", Шкуро - "за недбале ставлення до вирішення існуючих в районі проблем".27 лютого в Києві обвалилася частина Шулявського шляхопроводу.



