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Через Шулявський міст звільнять Сагайдака і Шкуру

28.02.2017 12:09
Посад позбудуться заступник голови КМДА Ілля Сагайдак і глава Солом'янської райдержадміністрації Максим Шкуро
Через Шулявський міст звільнять Сагайдака і Шкуру
Заступник голови Київської міськдержадміністрації з питань транспортної інфраструктури Ілля Сагайдак і глава Солом'янської райдержадміністрації столиці Максим Шкуро будуть звільнені як відповідальні за ситуацію з Шулявським шляхопроводом. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив сьогодні, 28 лютого, на брифінгу журналістам.

Глава міста уточнив, що Сагайдак буде звільнений "за незадовільну роботу", Шкуро - "за недбале ставлення до вирішення існуючих в районі проблем".

Кличко зазначив, що сьогодні направить президенту подання на звільнення керівника Солом'янського району, оскільки саме глава держави погоджує призначення та звільнення голів столичних РДА.

27 лютого в Києві обвалилася частина Шулявського шляхопроводу.

Столична влада просить водіїв, які планували поїздку по шляхопроводу, по можливості не користуватися особистим автотранспортом або ж шукати шляхи об'їзду. Департамент транспортної інфраструктури КМДА розробив схему альтернативних маршрутів руху в районі події.

Також внесені зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 7, 22, 27, 30, 42.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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