Через Шулявський міст звільнять Сагайдака і Шкуру
28.02.2017 12:09
Посад позбудуться заступник голови КМДА Ілля Сагайдак і глава Солом'янської райдержадміністрації Максим Шкуро
Заступник голови Київської міськдержадміністрації з питань транспортної інфраструктури Ілля Сагайдак і глава Солом'янської райдержадміністрації столиці Максим Шкуро будуть звільнені як відповідальні за ситуацію з Шулявським шляхопроводом. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив сьогодні, 28 лютого, на брифінгу журналістам.
Глава міста уточнив, що Сагайдак буде звільнений "за незадовільну роботу", Шкуро - "за недбале ставлення до вирішення існуючих в районі проблем".
Кличко зазначив, що сьогодні направить президенту подання на звільнення керівника Солом'янського району, оскільки саме глава держави погоджує призначення та звільнення голів столичних РДА.
27 лютого в Києві обвалилася частина Шулявського шляхопроводу.
Столична влада просить водіїв, які планували поїздку по шляхопроводу, по можливості не користуватися особистим автотранспортом або ж шукати шляхи об'їзду. Департамент транспортної інфраструктури КМДА розробив схему альтернативних маршрутів руху в районі події.
Також внесені зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 7, 22, 27, 30, 42.
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Глава міста уточнив, що Сагайдак буде звільнений "за незадовільну роботу", Шкуро - "за недбале ставлення до вирішення існуючих в районі проблем".
Кличко зазначив, що сьогодні направить президенту подання на звільнення керівника Солом'янського району, оскільки саме глава держави погоджує призначення та звільнення голів столичних РДА.
27 лютого в Києві обвалилася частина Шулявського шляхопроводу.
Столична влада просить водіїв, які планували поїздку по шляхопроводу, по можливості не користуватися особистим автотранспортом або ж шукати шляхи об'їзду. Департамент транспортної інфраструктури КМДА розробив схему альтернативних маршрутів руху в районі події.
Також внесені зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 7, 22, 27, 30, 42.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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