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Обвалення Шулявського моста: глава Київавтодору подав у відставку

02.03.2017 14:15
Олександр Густєлєв пояснив свій крок прагненням "припинити брудні звинувачення в бік Кличка і всієї вертикалі транспортної інфраструктури КМДА"
Обвалення Шулявського моста: глава Київавтодору подав у відставку
Олександр Густєлєв (фото - facebook.com/gustelev.pao)
Генеральний директор комунальної корпорації Київавтодор Олександр Густєлєв подав у відставку в зв'язку з ситуацією навколо Шулявського шляхопроводу. Про це на засіданні Київради в четвер, 2 березня, повідомив мер столиці  Віталій Кличкопередає прес-служба КМДА.

Глава міста відзначив, що раніше ініціював звільнення заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури Іллі Сагайдака і голови Солом'янської райдержадміністрації Максима Шкуро. За словами Кличка, чиновники вже написали заяви на звільнення.

"Написав заяву і керівник Київавтодору Олександр Густєлєв. Тому що це відповідальність всіх - і профільного заступника, і глави району, де трапилася надзвичайна подія, і керівника підприємства, до складу якого входить КП Київавтошляхміст, на балансі якого знаходиться шляхопровід", - сказав мер і підкреслив, що усвідомлює і свою відповідальність за те, що трапилося.

Інформацію про свою відставку пізніше підтвердив сам Густєлєв.

"З огляду на ситуацію, що склалася навколо Шулявського шляхопроводу, і усвідомлюючи свою відповідальність як керівника комунального підприємства, я прийняв рішення і подав у відставку", - повідомив він у своєму Facebook, додавши, що таким чином намагається "припинити брудні звинувачення в бік Кличка і всієї вертикалі транспортної інфраструктури КМДА".

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27 лютого в Києві обвалилася частина Шулявського шляхопроводу. Мер столиці  Віталій Кличко причиною обвалення назвав "корозію бетону консолі і надмірну динаміку від великовагового транспорту або удару". При цьому глава міста підкреслив, що шляхопровід не був визнаний аварійним.

28 лютого рух транспорту по Шулявському шляхопроводу було відновлено, але з обмеженням габариту проїзної частини по обидва боки. Також столична влада заборонила проїзд вантажівок по мосту.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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