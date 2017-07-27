Київгаз назвав версії вибуху в багатоповерхівці на Бурмистенка

Причиною вибуху в будинку по вулиці Бурмистенка, 12 міг стати сторонній газовий балон, вибухівка, чи спроби мешканки вчинити самогубство. Про це повідомляє прес-служба компанії Київгаз в

Представники Київгазу здійснили попередній огляд газового обладнання (в квартирі була встановлена ​​тільки газова плита), в ході якого було встановлено, що плита не могла бути джерелом вибуху або витоку газу.





"Попередньо повідомляємо, що найімовірнішою є одна з наступних версій: предметом вибуху міг стати сторонній газовий балон або вибухівка; мешканка квартири могла вчинити самогубство", - відзначили в прес-службі.





У даний час представники Київгазу проводять превентивні перевірки газового обладнання в довколишніх будинках.







