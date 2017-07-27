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Київгаз назвав версії вибуху в багатоповерхівці на Бурмистенка

27.07.2017 15:49
У Київгазі запевнили, що газова плита не могла бути джерелом вибуху або витоку газу
Київгаз назвав версії вибуху в багатоповерхівці на Бурмистенка
Фото: facebook.com/kyivgaz.ua
Причиною вибуху в будинку по вулиці Бурмистенка, 12 міг стати сторонній газовий балон, вибухівка, чи спроби мешканки вчинити самогубство. Про це повідомляє прес-служба компанії Київгаз в  Facebook.

Представники Київгазу здійснили попередній огляд газового обладнання (в квартирі була встановлена ​​тільки газова плита), в ході якого було встановлено, що плита не могла бути джерелом вибуху або витоку газу.

"Попередньо повідомляємо, що найімовірнішою є одна з наступних версій: предметом вибуху міг стати сторонній газовий балон або вибухівка; мешканка квартири могла вчинити самогубство", - відзначили в прес-службі.

У даний час представники Київгазу проводять превентивні перевірки газового обладнання в довколишніх будинках.

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Раніше вчора повідомлялося, що за фактом вибуху в київській багатоповерхівці в Голосіївському районі відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення вимог пожежної безпеки.

За попередньою інформацією поліції, в квартирі загиблої жінки вибухнув газ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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