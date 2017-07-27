Київгаз назвав версії вибуху в багатоповерхівці на Бурмистенка
27.07.2017 15:49
У Київгазі запевнили, що газова плита не могла бути джерелом вибуху або витоку газу
Фото: facebook.com/kyivgaz.ua
Причиною вибуху в будинку по вулиці Бурмистенка, 12 міг стати сторонній газовий балон, вибухівка, чи спроби мешканки вчинити самогубство. Про це повідомляє прес-служба компанії Київгаз в Facebook.
Представники Київгазу здійснили попередній огляд газового обладнання (в квартирі була встановлена тільки газова плита), в ході якого було встановлено, що плита не могла бути джерелом вибуху або витоку газу.
"Попередньо повідомляємо, що найімовірнішою є одна з наступних версій: предметом вибуху міг стати сторонній газовий балон або вибухівка; мешканка квартири могла вчинити самогубство", - відзначили в прес-службі.
У даний час представники Київгазу проводять превентивні перевірки газового обладнання в довколишніх будинках.
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Раніше вчора повідомлялося, що за фактом вибуху в київській багатоповерхівці в Голосіївському районі відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення вимог пожежної безпеки.
За попередньою інформацією поліції, в квартирі загиблої жінки вибухнув газ.
Представники Київгазу здійснили попередній огляд газового обладнання (в квартирі була встановлена тільки газова плита), в ході якого було встановлено, що плита не могла бути джерелом вибуху або витоку газу.
"Попередньо повідомляємо, що найімовірнішою є одна з наступних версій: предметом вибуху міг стати сторонній газовий балон або вибухівка; мешканка квартири могла вчинити самогубство", - відзначили в прес-службі.
У даний час представники Київгазу проводять превентивні перевірки газового обладнання в довколишніх будинках.
Читайте також: У Києві з будинку, де вчора стався вибух, відселили 36 осіб
Раніше вчора повідомлялося, що за фактом вибуху в київській багатоповерхівці в Голосіївському районі відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення вимог пожежної безпеки.
За попередньою інформацією поліції, в квартирі загиблої жінки вибухнув газ.
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