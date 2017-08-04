Суд заарештував "вертолітний майданчик Януковича" - ГПУ
04.08.2017 13:03
Територію з інфраструктурою передали державному підприємству Фінансування інфраструктурних проектів
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Апеляційний суд Києва наклав арешт на вертолітний майданчик на Парковій дорозі в Києві, будівництво якого пов'язують з екс-президентом Віктором Януковичем. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.
"Апеляційний суд Києва 3 серпня 2017 виніс рішення про накладення арешту та заборону користуватися, розпоряджатися і відчужувати земельні ділянки площею понад 2 га і розташованих на цих ділянках більше п'яти об'єктів нерухомого майна, які перебувають за адресою: місто Київ, Паркова дорога, власником якого є ТОВ Амадеус Ко", - йдеться в повідомленні.
Майно передали під відповідальність державного підприємства Фінансування інфраструктурних проектів.
1 березня ГПУ спільно з СБУ і Нацполіцією провели обшуки на вертолітному майданчику в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом її незаконного будівництва. Під час обшуків було виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію та комп'ютерну техніку, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Читайте також: Черновецького підозрюють у справі про вертолітний майданчик Януковича
"Апеляційний суд Києва 3 серпня 2017 виніс рішення про накладення арешту та заборону користуватися, розпоряджатися і відчужувати земельні ділянки площею понад 2 га і розташованих на цих ділянках більше п'яти об'єктів нерухомого майна, які перебувають за адресою: місто Київ, Паркова дорога, власником якого є ТОВ Амадеус Ко", - йдеться в повідомленні.
Майно передали під відповідальність державного підприємства Фінансування інфраструктурних проектів.
1 березня ГПУ спільно з СБУ і Нацполіцією провели обшуки на вертолітному майданчику в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом її незаконного будівництва. Під час обшуків було виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію та комп'ютерну техніку, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Читайте також: Черновецького підозрюють у справі про вертолітний майданчик Януковича
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
Матеріали по темі
-
04.08.2017 13:13
-
02.08.2017 12:55
-
01.08.2017 17:43
-
01.08.2017 12:04
-
01.08.2017 11:50
-
1341
-
443
-
308
-
300
-
264
Новости партнеров