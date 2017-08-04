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Суд заарештував "вертолітний майданчик Януковича" - ГПУ

04.08.2017 13:03
Територію з інфраструктурою передали державному підприємству Фінансування інфраструктурних проектів
Суд заарештував "вертолітний майданчик Януковича" - ГПУ
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Апеляційний суд Києва наклав арешт на вертолітний майданчик на Парковій дорозі в Києві, будівництво якого пов'язують з екс-президентом Віктором Януковичем. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

"Апеляційний суд Києва 3 серпня 2017 виніс рішення про накладення арешту та заборону користуватися, розпоряджатися і відчужувати земельні ділянки площею понад 2 га і розташованих на цих ділянках більше п'яти об'єктів нерухомого майна, які перебувають за адресою: місто Київ, Паркова дорога, власником якого є ТОВ Амадеус Ко", - йдеться в повідомленні.

Майно передали під відповідальність державного підприємства Фінансування інфраструктурних проектів.

1 березня ГПУ спільно з СБУ і Нацполіцією  провели обшуки на вертолітному майданчику в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом її незаконного будівництва. Під час обшуків було виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію та комп'ютерну техніку, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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