Оголошено номінантів кінопремії Оскар-2017: список

Номінантами 89-ї кінопремії Американської кіноакадемії стали практично ті ж фільми і актори, які раніше номінувалися на "Золотий глобус"

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія оголошення номінантів 89-ї кінопремії "Оскар", вручення золотих статуеток відбудеться 26 лютого 2017 року.У номінації кращий фільм з 336 претендентів було відібрано дев'ять картин: "Прибуття" (реж. Дені Вільньов), "З міркувань совісті" ("Hacksaw Ridge", реж. Мел Гібсон), "Приховані фігури" (реж. Тед Мелфі), "Лев" (реж. Гарт Девіс), "Місячне світло" (реж. Баррі Дженкінс), "Огорожі" (реж. Дензел Вашингтон), "Будь-якою ціню" ("Hell Or High Water", реж. Девід Маккензі), "Ла-ла Ленд" (реж. реж. Дем'єн Шазелл), "Манчестер біля моря" (реж. Кеннет Лонерган).Дені Вільньов ("Прибуття"), Мел Гібсон ("З міркувань совісті"), Дем'єн Шазелл ("Ла-Ла Ленд"), Кеннет Лонерган ("Манчестер біля моря"), Баррі Дженкінс ("Місячне світло") .Кейсі Аффлек ("Манчестер біля моря"), Ендрю Гарфілд ("З міркувань совісті"), Райан Гослінг ("Ла-Ла Ленд"), Вігго Мортенсен ("Капітан Фантастик"), Дензел Вашингтон ("Огорожі") .Ізабель Юппер ("Вона"), Рут Негг ("Лавінг"), Наталі Портман ("Джекі"), Емма Стоун ("Ла-Ла Ленд"), Меріл Стріп ("Флоренс Фостер Дженкінс").Віола Девіс ("Огорожі"), Наомі Харріс ("Місячне світло"), Ніколь Кідман ("Лев"), Октавія Спенсер ( "Приховані фігури"), "Мішель Вільямс ("Манчестер біля моря").Махершала Алі ("Місячне світло"), Джефф Бріджес ("Будь-якою ціною"), Лукас Хеджес ("Манчестер біля моря"), Дев Патель ("Лев"), Майкл Шеннон ("Під покровом ночі").: "Кубо. Легенда про самурая", "Моана", "Зоополіс", "Червона черепаха", "My Life as a Zucchini".

