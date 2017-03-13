USD:  26.72  27.05   EUR:  28.24  28.94  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

СБУ вивчає питання про допуск росіянки Самойлової на Євробачення

13.03.2017 12:17
Спецслужби обіцяють винести "зважене рішення", спираючись виключно на норми українського законодавства і враховуючи інтереси національної безпеки
СБУ вивчає питання про допуск росіянки Самойлової на Євробачення
Юлія Самойлова (скріншот з відеозапису)
Рішення СБУ про те, чи дозволяти в'їзд в Україну російській співачці Юлії Самойловій - представнику держави-агресора на Євробаченні-2017, буде прийнято найближчим часом. Про це у себе в Facebook написала речник відомства Олена Гітлянська.

Фінал пісенного конкурсу відбудеться в травні в Києві. Раніше повідомлялося, що в 2015 році Самойлова порушила визначений законами України порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію, давши концерт в Керчі.

"У відповідь на численні запити журналістів з приводу Юлії Самойлової, хочу наголосити: СБУ вивчить питання та ухвалить зважене рішення щодо її в'їзду на територію України", - сказала вона.

Прес-аташе Служби акцентувала увагу на тому, що позиція СБУ буде грунтуватися "виключно на нормах українського законодавства та інтересах національної безпеки".

"Результати будуть повідомлені додатково", - резюмувала вона.

На конкурсі Самойлова, яка пересувається на інвалідному візку, має намір виконати пісню "Flame Is Burning".

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте та Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Loading...

Матеріали по темі

Всі матеріали по темі:

   
дізнатися більше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
http://tvgid.ua
 