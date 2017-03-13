СБУ вивчає питання про допуск росіянки Самойлової на Євробачення
Фінал пісенного конкурсу відбудеться в травні в Києві. Раніше повідомлялося, що в 2015 році Самойлова порушила визначений законами України порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію, давши концерт в Керчі.
"У відповідь на численні запити журналістів з приводу Юлії Самойлової, хочу наголосити: СБУ вивчить питання та ухвалить зважене рішення щодо її в'їзду на територію України", - сказала вона.
Прес-аташе Служби акцентувала увагу на тому, що позиція СБУ буде грунтуватися "виключно на нормах українського законодавства та інтересах національної безпеки".
"Результати будуть повідомлені додатково", - резюмувала вона.
На конкурсі Самойлова, яка пересувається на інвалідному візку, має намір виконати пісню "Flame Is Burning".
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