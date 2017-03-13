Клімкін про кандидата РФ на Євробачення-2017: Чергова провокація
Глава МЗС Павло Клімкін назвав черговою провокацією з боку РФ участь представника Юлії Самойлової в пісенному конкурсі Євробачення-2017. Самойлова незаконно перетнула кордон і відвідала окупований Крим в червні 2015 року, передає кореспондент LIGA.net.
"СБУ перевіряє її, є заява (питання про російського кандидата на Євробачення Юлію Самойлову, - ред.). Я вважаю, що закон повинен бути один для всіх. Росія вже багато років займається провокаціями", - сказав Клімкін.
13 березня повідомлялося, що рішення СБУ про те, чи дозволяти в'їзд в Україну Самойловій, буде прийнято найближчим часом.
На конкурсі Самойлова, яка пересувається на інвалідному візку, має намір виконати пісню "Flame Is Burning".
Росія окупувала Автономну республіку Крим в 2014-му році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції. За проведення Москвою так званих виборів за участю Криму в 2016-му році парламент України визнав Держдуму РФ нелегітимною.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте та Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Матеріали по темі
-
13.03.2017 16:39
-
13.03.2017 16:24
-
13.03.2017 15:24
-
13.03.2017 15:18
-
13.03.2017 14:53
-
103
-
63
-
59
-
52
-
51