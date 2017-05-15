Євробачення-2017 у Києві пройшло бездоганно - керівництво
15.05.2017 12:50
Високий рівень організації пісенного конкурсу в українській столиці відзначили як в Європейській мовній спілці, так і глава Євробачення Ян Ола Санд
Україна на найвищому рівні провела пісенний конкурс Євробачення-2017. Про це заявили керівники проекту та організатори шоу в Києві, повідомляє прес-служба президента Петра Порошенка.
"Щороку у нас є якісь певні зауваження чи скарги: то на транспорт, то на логістику, безпеку чи інші аспекти. Але Євробачення в Києві пройшло бездоганно. У нас не було ніяких проблем. З української сторони все було організовано на найвищому рівні", - зазначив глава Євробачення Ян Ола Санд.
Високий рівень організації конкурсу в українській столиці також відзначили в Європейській мовній спілці.
"Це величезна міжнародна подія з тисячами іноземців, які відвідали Україну. Одне з найрейтинговіших телешоу з багатьма викликами і ризиками, особливо в сфері безпеки. І факт полягає в тому, що була пророблена чудова робота, щоб всі журналісти, конкурсанти і фанати відчули гостинність Києва і перебували в комфортних умовах"- сказав член адмінради ЄВС Павло Грицак.
Читайте також: Євробачення-2017: СБУ посилено відстежувала подільників ЛНР-ДНР
Організатори на прийомі у президента України:
Президент Петро Порошенко не прийшов на арену через те, що ввечері того ж дня гібридна російська армія обстріляла в Авдіївці приватний сектор, убивши чотирьох цивільних. У результаті теракту двоє дівчаток п'яти і дев'яти років залишилися сиротами.
Читайте також: Євробачення-2017: всі новини, фото і відео
"Щороку у нас є якісь певні зауваження чи скарги: то на транспорт, то на логістику, безпеку чи інші аспекти. Але Євробачення в Києві пройшло бездоганно. У нас не було ніяких проблем. З української сторони все було організовано на найвищому рівні", - зазначив глава Євробачення Ян Ола Санд.
Високий рівень організації конкурсу в українській столиці також відзначили в Європейській мовній спілці.
"Це величезна міжнародна подія з тисячами іноземців, які відвідали Україну. Одне з найрейтинговіших телешоу з багатьма викликами і ризиками, особливо в сфері безпеки. І факт полягає в тому, що була пророблена чудова робота, щоб всі журналісти, конкурсанти і фанати відчули гостинність Києва і перебували в комфортних умовах"- сказав член адмінради ЄВС Павло Грицак.
Читайте також: Євробачення-2017: СБУ посилено відстежувала подільників ЛНР-ДНР
Організатори на прийомі у президента України:
Президент Петро Порошенко не прийшов на арену через те, що ввечері того ж дня гібридна російська армія обстріляла в Авдіївці приватний сектор, убивши чотирьох цивільних. У результаті теракту двоє дівчаток п'яти і дев'яти років залишилися сиротами.
Читайте також: Євробачення-2017: всі новини, фото і відео
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
Матеріали по темі
-
15.05.2017 15:11
-
15.05.2017 14:57
-
15.05.2017 12:13
-
13.05.2017 14:45
-
13.05.2017 14:05
-
11668
-
3810
-
3234
-
855
-
842
Новости партнеров