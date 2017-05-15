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Євробачення-2017 у Києві пройшло бездоганно - керівництво

15.05.2017 12:50
Високий рівень організації пісенного конкурсу в українській столиці відзначили як в Європейській мовній спілці, так і глава Євробачення Ян Ола Санд
Євробачення-2017 у Києві пройшло бездоганно - керівництво
Україна на найвищому рівні провела пісенний конкурс Євробачення-2017. Про це заявили керівники проекту та організатори шоу в Києві, повідомляє прес-служба президента Петра Порошенка.

"Щороку у нас є якісь певні зауваження чи скарги: то на транспорт, то на логістику, безпеку чи інші аспекти. Але Євробачення в Києві пройшло бездоганно. У нас не було ніяких проблем. З української сторони все було організовано на найвищому рівні", - зазначив глава Євробачення Ян Ола Санд.

Високий рівень організації конкурсу в українській столиці також відзначили в Європейській мовній спілці.

"Це величезна міжнародна подія з тисячами іноземців, які відвідали Україну. Одне з найрейтинговіших телешоу з багатьма викликами і ризиками, особливо в сфері безпеки. І факт полягає в тому, що була пророблена чудова робота, щоб всі журналісти, конкурсанти і фанати відчули гостинність Києва і перебували в комфортних умовах"- сказав член адмінради ЄВС Павло Грицак.

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Організатори на прийомі у президента України:


Увечері 13-го і в ніч на 14 травня в Києві відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення-2017, на якому переміг португалець Сальвадор Собрал. Під час виступу Джамали на сцену зі спущеними штанами вибіг провокатор, якого відвезла поліція.

Президент Петро Порошенко не прийшов на арену через те, що ввечері того ж дня гібридна російська армія обстріляла в Авдіївці приватний сектор, убивши чотирьох цивільних. У результаті теракту двоє дівчаток п'яти і дев'яти років залишилися сиротами.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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