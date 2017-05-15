Євробачення-2017 у Києві пройшло бездоганно - керівництво

Високий рівень організації пісенного конкурсу в українській столиці відзначили як в Європейській мовній спілці, так і глава Євробачення Ян Ола Санд

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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